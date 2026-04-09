Maratonská revoluce. Královský závod vytrvalců bude mít vlastní šampionát

Světová atletika v úterý nastínila zlomový plán pro budoucnost královské vytrvalecké distance. Maraton zůstane součástí mistrovství světa v atletice ještě v následujících letech 2027 a 2029, ale od roku 2030 vznikne zcela nový formát samostatného šampionátu. Načež o rok později už žádná jiná silniční běžecká trať nebude součástí hromadného mistrovství světa v atletice.
Vedle mistrovství světa v maratonu plánuje Světová atletika každoročně pořádat také světový šampionát v silničních bězích – na míli, 5 km a půlmaraton. Ten měl premiéru v roce 2023 v Rize a jeho další ročník je naplánován na letošní září do Kodaně.
„Jen málo sportovních akcí má takovou váhu a ohlas jako maraton, je to zároveň zkouška nejvyššího výkonu a oslava masového zájmu. Toto je příležitost k vytvoření celosvětové oslavy maratonského běhu, která se bude konat v prostředí, jež ctí jeho dědictví a utváří moderní mistrovství odrážející rozsah a ducha globální běžecké komunity,“ dodal k novince prezident federace Sebastian Coe.
Mistrovství světa v maratonu se tak stane každoroční akcí, na které se budou střídat muži a ženy – co dva roky pro každou kategorii, tedy stejně jako současný formát šampionátu. Světová atletika navíc potvrdila zahájení předběžných jednání o pořádání úvodního ročníku v Aténách. Spolu s řeckou atletickou federací a regionem Attika se dohodly na spolupráci.
Hlavní město nově získalo prestižní status Elite Label – mezinárodní certifikát kvality, který Atény oficiálně řadí mezi světovou elitu splňující nejpřísnější organizační a bezpečnostní kritéria pro nejlepší běžce planety.
„Jsme potěšeni, že se můžeme podílet na vzniku samostatného mistrovství světa v maratonu s Aténami – místem, kde se tato ikonická disciplína zrodila,“ řekl Coe.
„Maraton je jednou z nejuniverzálnějších sportovních událostí a Atény jsou jejím duchovním domovem. Možnost uspořádat samostatný šampionát v maratonu právě tady odráží naši ambici vrátit největší globální přehlídku tohoto sportu tam, kde to celé začalo,“ doplnil generální ředitel Světové atletiky Jon Ridgeon.
Aténský maraton se běhá na historické trati z Marathonu do Atén, která kopíruje cestu vojáka Feidippida z roku 490 před naším letopočtem. Ten tehdy podle legendy běžel předat zprávu o vítězství Řeků nad Peršany. Moderní sportovní historii pak trasa začala psát při první novodobé olympiádě v roce 1896, její délka se však ustálila až o dvanáct let později na hrách v Londýně 1908.
Právě tam vznikla ona ikonická distance 42 195 metrů – původní trať od hradu Windsor se totiž musela prodloužit o několik set metrů, aby běžci proťali cíl přímo pod okny královské lóže na stadionu White City. V roce 1921 se tato délka stala celosvětovou normou a platí dodnes.
Každého listopadu se tak tisíce lidí vydávají na cestu, která startuje u moře v Marathonu, kroutí se zvlněnou krajinou Attiky a končí dechberoucím finišem na celomramorovém stadionu Panathinaiko v srdci Atén.
Záchrana královské disciplíny
Právě od tohoto kroku si Světová atletika slibuje masivní přísun investic, které mají původní trasu zmodernizovat a zároveň zachovat odkaz starý přes dva a půl tisíce let. Především však má tato změna zastavit úpadek maratonu na světových šampionátech.
Zatímco pod pěti kruhy jde stále o největší poctu, jaké mohou vytrvalci v kariéře dosáhnout – maraton je ostatně jedinou disciplínou, jejíž medailový ceremoniál probíhá během závěrečného zakončení her – mistrovství světa v atletice se v posledních letech musí často obejít bez největších hvězd i držitelů nejrychlejších časů.
Důvodů je několik. Nejlepší maratonci zpravidla běhají pouze dva závody za sezonu – jeden na jaře a druhý na podzim. Aby podali špičkový výkon, musí se podle náročného plánu připravovat řadu měsíců. Stejně tak dlouho pak jejich tělo regeneruje.
Navíc vytrvalecké závody je s ohledem na obrovské vyčerpání a hrozbu dehydratace nejlepší běhat při nižších teplotách. I proto je šest nejprestižnějších maratonů světa, tzv. Majorů, rozděleno na tři jarní a tři podzimní termíny, zatímco léto se nese výhradně ve znamení tréninku.
Atletické šampionáty se naproti tomu konají na přelomu srpna a září, mnohdy v až tropických podmínkách. Organizátoři jsou tak předem smířeni s tím, že se nepoběží na rekordy. Ostatně pocity vytrvalců z extrémního počasí nebývají příjemné.
„Bylo to strašné. Člověk neběžel proti soupeřkám, ale proti smrti. Tohle už nemá se sportem nic společného,“ prohlásila Běloruska Volha Mazuronaková po mistrovském závodě v Dauhá 2019, kde maraton kvůli horku startoval netradičně o půlnoci.
Tamirat Tola z Etiopie vyhrál v roce 2022 v americkém Eugene v rekordním čase mistrovství světa 2:05:36, v historických tabulkách jde však až o 197. nejrychlejší výkon. Pro srovnání – pouhé dva měsíce po tomto závodě zaběhl v Berlíně legendární Eliud Kipchoge tehdejší světový rekord 2:01:09 – tedy o propastné čtyři minuty a 27 sekund rychleji!
„Pokud chcete být nejlepší na světě, nemůžete běžet maraton v srpnu na šampionátu a pak doufat, že budete za šest týdnů připraveni na světový rekord. To riziko je příliš velké,“ přiblížil v roce 2022 manažer elitních maratonců Valentijn Trouw, proč hvězdy reprezentační akce vynechávají.
Právě tato snaha o neustálé vylepšování rekordů jasně ukazuje, že maraton už dávno není jen jednou z mnoha atletických disciplín, ale proměnil se v demonstraci technologických a fyziologických inovací. Specifické tréninkové metody, vyladěné jídelníčky a revoluce v podobě karbonových bot posunuly hranice lidských možností.
To potvrdil i Eliud Kipchoge, když ve Vídni v roce 2019 neoficiálně pokořil magickou hranici dvou hodin a odstartoval tak hon za přepisováním historie a z maratonců udělal skutečné globální celebrity.
K obrovské popularitě běhu přispívají i městské závody, které nabízejí amatérům unikátní možnost startovat na stejné trati a ve stejný moment se svými vzory. Startovní čísla proto bývají beznadějně vyprodaná a v konkurenci padesáti tisíc zájemců mnozí marně čekají na svou šanci v losování i několik let. Tomu klasické světové šampionáty zkrátka nemohou konkurovat.
Dalším faktorem je televizní sledovanost. Maratony na šampionátech musí kvůli vedru začínat brzy ráno, většinou už kolem sedmé, kdy diváci u obrazovek chybí. S tím souvisí i absence hvězd, pro něž mají v neolympijském roce mnohem větší váhu právě maratony v Tokiu, Londýně, Bostonu, Berlíně, Chicagu či New Yorku.
Kromě popularity hrají roli i nesrovnatelně vyšší finanční prémie a znalost trati, která se nemění. V případě Chicaga či Berlína jde navíc o nejrychlejší tratě na světě – rekordmani nemají proto důvod jezdit v půlce srpna jinam, když mají šanci opět posunout světové maximum v ideálních podmínkách.
Na Majorech navíc tempo udávají placení vodiči, zatímco na reprezentačních akcích běží maratonci sami za sebe. Velmoci jako Keňa, Etiopie nebo Uganda si tak musí určit lídra a z ostatních členů týmu udělat tahouny tempa, což úroveň souboje o světový titul paradoxně oslabuje.
A právě samostatný šampionát se chce pokusit tyto limity smazat.