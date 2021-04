Maraton v Praze jako Bitva týmů: Chceme změnit vnímání běžeckého sportu

Vedle toho se na okruhu v centru města uskuteční mistrovství České republiky v maratonu, pro které se počítá s další stovkou běžců. Při týmovém závodě se bude vyhodnocovat i individuální pořadí a vytrvalci budou moci den před uzávěrkou splnit limit pro olympijské hry v Tokiu.

Pořadatelé akci nazvali „The Battle of the Teams“ (Bitva týmů). Jedná se o druhý závod RunCzech výhradně pro elitní běžce po zářijovém půlmaratonu na Letné, v kterém Keňanka Peres Jepchirchirová překonala světový rekord v čistě ženském závodě. Pro maraton zvolili jiný formát. „Chceme změnit vnímání běžeckého sportu,“ uvedl šéf společnosti RunCzech Carlo Capalbo. „Silniční běh je složitý na rozpoznání hlavních aktérů. Afričtí běžci vypadají a jmenují se podobně. Touto cestou chceme silniční běh zpopularizovat ještě více,“ doplnil Coufal.

V každém týmu budou čtyři muži a čtyři ženy. Atleti budou rozděleni do čtyř výkonnostních košů podle svých nejlepších časů za poslední čtyři roky. Nejkvalitnější skupinu obsadí převážně afričtí běžci, od druhé dojde i na evropské závodníky včetně českých.

„Pokoušíme se do každého týmu nominovat nejlepší atlety, které máme, jako je Moira Stewartová, Eva Vrabcová Nývltová a Vítek Pavlišta. Jsme s nimi v kontaktu a pevně věříme, že se zúčastní,“ uvedl Coufal. Všichni jmenovaní běžci už avizovali, že by právě v Praze chtěli zaútočit na olympijský limit. Pro Stewartovou by to měl být druhý pokus poté, co na začátku dubna ve Švýcarsku zaostala za požadovaným časem o pouhých devět sekund.

Složení týmů budou vybírat ambasadoři z řad sportovních celebrit dva týdny před závodem. Týmová soutěž se bude hodnotit na základě převodu časů podle bodovacích tabulek Světové atletiky. Zvítězí tým, který nasbírá nejvíce bodů v součtu šesti závodníků základní sestavy. Na některé ze dvou náhradníků přijde při hodnocení čas až v případě, že by někdo ze základní sestavy nedoběhl do cíle. Za osobní rekord získá daný závodník ke svému bodovému zisku bonus deset procent. Prémie si rozdělí členové týmů rovným dílem, zůstávají zachované i odměny pro jednotlivce.

Nepoběží se po tradiční trati Pražského maratonu, ale o historického kulisy závodníci nepřijdou. „Start bude na Karlově mostě, cíl na Staroměstském náměstí,“ uvedl Coufal. Přesnou trasu pořadatelé zveřejní později. Počítá se ze zaváděcím kolem a pak zhruba tříkilometrovými okruhy. Startovat se bude brzy ráno, protože na konci května už může být hodně teplo.

Pokud se tato myšlenka letos osvědčí, chtěli by pořadatelé koncept týmů zachovat u maratonu i pro další ročníky. Doufají, že jim zdravotní situace ve světě umožní na jaře 2022 uspořádat v Praze maraton v obvyklém formátu za účasti deseti tisíc rekreačních běžců.