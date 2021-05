Elitní maratonci poběží v Praze o tituly, olympijské limity i týmové trofeje

Zejména nejlepší české ženy vedle titulu pomýšlejí na limit pro olympijské hry v Tokiu. Pětadvacetiletá Moira Stewartová za ním při dubnovém maratonském debutu v Belpu výkonem 2:29:39 zaostala o pouhých devět sekund. Teď ji čeká druhý pokus.

„Čím se závod blíží, tím se cítím nervóznější. Trať bohužel není ideální, ale tím se snažím nestresovat, protože mám formu a budu spoléhat na pomoc vodičů. Věřím, že nás přijdou podpořit i nějací fanoušci, takže by konečně mohla panovat závodní atmosféra, která by mě mohla nakopnout,“ uvedla v tiskové zprávě svazu.



První maraton od bronzové medaile na mistrovství Evropy v Berlíně 2018 poběží česká rekordmanka Eva Vrabcová Nývltová, která se vrací po loňském porodu. Má první a poslední šanci na splnění limitu, protože kvalifikační období končí v pondělí.

Na okruhové trati v centru Prahy by měly české běžkyně útočit na čas lepší, než je požadovaný výkon mezinárodní federace 2:29:30. Česko má totiž aktuálně už dvě maratonkyně se splněným limitem. Po Marcele Joglové, která se časem 2:28:16 zařadila na třetí místo historických tabulek, uspěla i Tereza Hrochová, jež v neděli při maratonském debutu zaběhla 2:29:06. Do Tokia mohou tři Češky. Pokud by limit zaběhla Stewartová i Vrabcová, rozhodoval by čas.

O mužský titul se tradičně utkají Vít Pavlišta a Jiří Homoláč. Pavlišta obhajuje zlato z roku 2019, loni v prosinci si ve Valencii vylepšil osobní rekord na 2:15:35. Na tento výkon by rád zaútočil. Homoláč je stejně jako Pavlišta dvojnásobným českým šampionem. Letos absolvoval maraton v italské Sieně, kde se snažil o limit 2:11:30. Od poloviny trati ale zaostával a nakonec proběhl cílem v čase 2:19:02.

Každý ze čtveřice elitních českých závodníků se dostal do jednoho ze čtyř elitních mezinárodních týmů, které budou bojovat o trofej v soutěži družstev. V každém týmu budou čtyři muži a čtyři ženy. Budou se hodnotit výkony šestice členů základní sestavy. Na dva náhradníky by přišla řada, kdyby někdo ze základní sestavy maraton nedokončil. Dosažené časy se budou přepočítávat na body podle atletických tabulek, případný osobní rekord znamená desetiprocentní bonifikaci zisku daného závodníka. Týmové pořadí bude dané součtem bodů.

Týmy by měly být papírově vyrovnané, protože běžci byli rozděleni do výkonnostních košů podle nejlepších výkonů v posledních čtyřech letech. Týmy nesou jména titulárních sponzorů Mattoni, ČEZ, Birell a Volkswagen. Složení týmů vybírali ambasadoři Petra Kvitová, Kateřina Neumannová, Jiří Ježek a Zuzana Hejnová. Každý tým je navíc spojený s jednou ze čtyř vybraných charitativních organizací.

Závod odstartuje v 6:30 na Karlově mostě. Po zaváděcím kole běžci absolvují třináct tříkilometrových okruhů centrem Prahy. Cíl bude na Staroměstském náměstí.