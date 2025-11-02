Po 22 letech v New Yorku padl maratonský rekord. Překonaly ho hned tři Keňanky

  18:28
Na Newyorském maratonu padl po 22 letech ženský traťový rekord. Postarala se o něj pětatřicetiletá Keňanka Helen Obiriová, jež zvítězila v čase 2:19:51 hodiny. Dosavadní majitelkou nejrychlejšího času byla její krajanka Margaret Okayová, jež v roce 2003 zvládla 42 195 metrů dlouhou trať za 2:22:31. Závod mužů vyhrál Benson Kipruto rovněž z Keni, jako 17. proběhl cílem svého posledního velkého maratonu bývalý světový rekordmana Eliud Kipchoge.
Na Newyorském maratonu padl po 22 letech ženský traťový rekord. Postarala se o něj pětatřicetiletá Keňanka Helen Obiriová časem 2:19:51 hodiny.

Bronzová medailistka z loňského olympijského maratonu v Paříži Obiriová už v New Yorku triumfovala předloni, v minulém roce doběhla druhá. Tentokrát porazila o 16 sekund vítězku závodu z roku 2022 Sharon Lokediovou, absolutní keňský úspěch dovršila na třetím místě obhájkyně prvenství Sheila Chepkiruiová a i ona se časem 2:20:24 dostala hluboko pod hodnotu dosavadního maxima. Šesté místo obsadila olympijská šampionka Sifan Hassanová z Nizozemska.

Šance na maratonské rekordy padají. Na vině jsou klimatické změny

Také mužský závod měl pouze keňské medailisty. Kipruto ve fotofiniši porazil Alexandera Mutisa, oba dosáhli času 2:08:09 a za předloňským traťovým rekordem Etiopana Tamirata Toly zaostali o více než tři minuty. Třetí skončil vítěz z roku 2021 Albert Korir (2:08:57).

Kipchoge v New Yorku absolvoval tři dny před 41. narozeninami podle všeho poslední start na významné akci. Dvojnásobný olympijský vítěz, jehož osobní rekord 2:01:09 z Berlínského maratonu v roce 2022 je druhý nejrychlejší čas všech dob, dosáhl času 2:14:36.

„Chci tento sport přenechat lepším běžcům, než jsem už teď já,“ avizoval Kipchoge před startem. Ukázal jsem jim cestu, ale teď už si myslím, že jsou lepší,“ dodal.

Newyorský maraton

Muži: 1. Kipruto 2:08:09, 2. Mutiso 2:08:09, 3. A. Korir (všichni Keňa) 2:08:57

Ženy: 1. Obiriová 2:19:51, 2. Lokediová 2:20:07, 3. Chepkiruiová (všechny Keňa) 2:20:24

