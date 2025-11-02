Bronzová medailistka z loňského olympijského maratonu v Paříži Obiriová už v New Yorku triumfovala předloni, v minulém roce doběhla druhá. Tentokrát porazila o 16 sekund vítězku závodu z roku 2022 Sharon Lokediovou, absolutní keňský úspěch dovršila na třetím místě obhájkyně prvenství Sheila Chepkiruiová a i ona se časem 2:20:24 dostala hluboko pod hodnotu dosavadního maxima. Šesté místo obsadila olympijská šampionka Sifan Hassanová z Nizozemska.
Také mužský závod měl pouze keňské medailisty. Kipruto ve fotofiniši porazil Alexandera Mutisa, oba dosáhli času 2:08:09 a za předloňským traťovým rekordem Etiopana Tamirata Toly zaostali o více než tři minuty. Třetí skončil vítěz z roku 2021 Albert Korir (2:08:57).
Kipchoge v New Yorku absolvoval tři dny před 41. narozeninami podle všeho poslední start na významné akci. Dvojnásobný olympijský vítěz, jehož osobní rekord 2:01:09 z Berlínského maratonu v roce 2022 je druhý nejrychlejší čas všech dob, dosáhl času 2:14:36.
„Chci tento sport přenechat lepším běžcům, než jsem už teď já,“ avizoval Kipchoge před startem. Ukázal jsem jim cestu, ale teď už si myslím, že jsou lepší,“ dodal.
Newyorský maraton
Muži: 1. Kipruto 2:08:09, 2. Mutiso 2:08:09, 3. A. Korir (všichni Keňa) 2:08:57
Ženy: 1. Obiriová 2:19:51, 2. Lokediová 2:20:07, 3. Chepkiruiová (všechny Keňa) 2:20:24