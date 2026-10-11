I v 41 letech dál vítězí. Kipchoge v rekordu trati vládl maratonu v Melbourne

Startem v Austrálii Kipchoge pokračoval ve světovém turné, které zahájil v květnu v Kapském Městě. Během projektu plánuje v průběhu dvou let uběhnout sedm maratonů na sedmi kontinentech včetně Antarktidy, za sebou už má i červencový start v brazilském Porto Alegre.
„Věřím, že moje tělo je stále na vrcholu, pořád je schopné soutěžit s nastupující generací,“ řekl Kipchoge v cíli. „Jako nejstarší závodník se rád poměřuji s běžci generace Z. Po 30. kilometru jsem zkusmo zrychlil, jestli dokážu podat dobrý výkon a překonat traťový rekord. Ten plán vyšel,“ dodal vítěz jedenácti maratonů kategorie major.
Dosud nejlepší melbournský čas krajana Timothyho Kiplagata Ronoha vylepšil o dvě sekundy. Zvítězil s náskokem téměř půldruhé minuty před domácím Thomasem Do Cantem, nejrychlejší ženou byla Novozélanďanka Camille Frenchová (2:28:25).
Kipchoge zatím nezveřejnil, kde bude další zastávka turné. Jeho cílem je prostřednictvím běhu spojit svět. Na všech sedmi maratonech se přispívá na jeho nadaci, která podporuje vzdělávací a environmentální projekty po celém světě.