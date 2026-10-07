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Manuel hodnotí životní sezonu: Stále vidím rezervy. Těším se, že si osvěžím češtinu

Stanislav Kučera
  14:33
Lurdes Gloria Manuel na tiskové konferenci hodnotí atletickou sezonu 2026.

Lurdes Gloria Manuel na tiskové konferenci hodnotí atletickou sezonu 2026. | foto: ČTK

Zklamaná čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel poté, co na ME v Birminghamu nezískala...
Lurdes Gloria Manuel den před zahájením ultimátního atletického šampionátu v...
Zklamaná čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel poté, co na ME v Birminghamu nezískala...
Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...
11 fotografií
Titul halové mistryně světa, vylepšení osobního rekordu na 49,37, pódiová umístění na mítincích Diamantové ligy. Ale také zklamání ze čtvrtého místa na evropském šampionátu. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel má za sebou průlomovou sezonu, z níž chce načerpat zkušenosti i sebevědomí do dalších výzev.

Na středeční tiskové konferenci se 21letá atletka za dosud životním rokem ohlížela. A nastínila také plány pro příští sezonu.

Naposledy jste závodila před měsícem na Ultimate Championship v Budapešti. Co jste od té doby stihla?
Těšila jsem se na vysněnou dovolenou, kde jsem si mohla fyzicky i psychicky odpočinout. Byla jsem v Řecku, odkud jsem se teď vrátila, a v sobotu odlétám ještě na poslední dovolenou. A 19. října začínáme trénovat. Uteklo to rychle, ale je potřeba se vrátit k tomu hlavnímu.

Na dovolené úplně vypínáte, nebo se udržujete v kondici?
Neběhám ani nechodím do posilovny, ale zase se ani neválím. Kombinuju to, že jeden den jdu na pláž, a pak mám zase víc chození. Takhle je to ideální.

Zklamaná čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel poté, co na ME v Birminghamu nezískala medaili.
Lurdes Gloria Manuel den před zahájením ultimátního atletického šampionátu v Budapešti.
Zklamaná čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel poté, co na ME v Birminghamu nezískala medaili.
Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu
11 fotografií

Na jaké vrcholy se v roce 2027 budete soustředit?
Bude jich víc, takže hlavní bude poskládat síly tak, aby mi vydržely co nejdéle. V hale půjdu mistrovství republiky a mistrovství Evropy ve Valencii a potom venku mistrovství Evropy družstev, mistrovství Evropy do 23 let a v polovině září mistrovství světa v Číně.

Jak důležité pro vás je, že díky umístění ve světovém žebříčku budete moct startovat na nejlepších mítincích včetně těch v Diamantové lize?
Určitě to pomůže dost. Je náročné se dostat do nejlepších soutěží, jde to přes všelijaké manažery. Je to velká výhoda hlavně při skládání programu.

Ve třech posledních letošních startech se vám na čtvrtce nepodařilo zaběhnout pod 50 vteřin. Co si z toho do příštího roku vezmete?
Letos jsem si vyzkoušela docela dost závodů a přišli jsme na to, kde jsme vnímali konec té velké energie. Do další sezony to určitě využijeme. Klíčem k tomu, abychom se snažili vystupňovat formu, bude naplánovaní, kdy by bylo nejlepší závodit.

Nejdřív vedení, pak trápení v závěru. Došly mi síly, mrzelo čtvrtou Manuel

Jak vás s odstupem času mrzí čtvrté místo z mistrovství Evropy v Birminghamu?
Chtěla jsem zabojovat o medaili, takže jsem byla zklamaná, ale s trenérem (Laurentem Meuwlym) jsme probrali, co bylo špatně. Nevyšlo mi ani počasí, byla docela zima, přitom já mám radši třeba třicet stupňů. Bohužel jsem neměla štěstí na to, koho jsem měla před sebou a jakou dráhu jsem dostala. Ale vezmu si z toho cenné zkušenosti. Je lepší je mít teď než to zjistit za pár let.

Můžete ještě zavzpomínat na březnové halové MS, kde jste získala zlato?
Halová část sezony mi povedla víc, než jsme čekali. Musela jsem se vypořádat s tím, že se musím poprat o pozici na dráze. V Toruni jsem si řekla, že nemám co ztratit a že do toho půjdu naplno, ale ani já sama jsem tak vysokou pozici nečekala. Po zranění jsem moc chtěla závodit a bylo pro mě důležité vrátit se.

Kvůli zdravotním potížím jste vynechala celou loňskou venkovní sezonu. Měla jste do závodění o to větší chuť?
Byla jsem namotivovaná, že se chci vrátit v plné síle a že chci ukázat lidem, že jsem nic neztratila. A to se potvrdilo. Trenér to v Toruni od začátku viděl na medailové umístění, takže zas tak překvapený nebyl. Ale byl to samozřejmě velký úspěch.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Je právě titul halové mistryně světa vaším nejlepším momentem uplynulé sezony?
Samozřejmě je těžké tento výsledek přebít, ale užila jsem si i Zlatou tretru. Je to skvělý mítink a je super vidět, že Česko atletikou žije. V Paříži se mi povedlo zaběhnout osobní rekord, a přestože jsme nezávodili na stejném stadionu jako na olympiádě, tak fanoušci vytvořili krásnou atmosféru.

Na konci června jste ve francouzské metropoli zvládla čtyřstovku za 49,37. Byl to od vás perfektní závod?
Takticky ano. Povedlo se mi trefit prvních dvě stě metrů a do poslední chvíle jsme s Jamajčankou bojovaly o co nejlepší umístění. Ale pořád mám spoustu rezerv.

V čem?
Hlavně v silové a rychlostní přípravě. Tenhle rok jsem se seznamovala s novými cviky a zapracovat chci i na celkové výdrži a vytrvalosti, abych podávala dobré výsledky na více závodech. A obrovskou rezervu vidím také v timingu. I na tréninku, když dostaneme nějaký čas, za který musíme úsek zaběhnout, s tím docela bojuju. Pořád ještě nedokážu vnímat rychlost tolik jako moje tréninkové kolegyně.

Děláme to dobře, chválí si Manuel přístup. Těší se na nového parťáka Radu

Poznávají vás díky četným úspěchům fanoušci?
První vlna přišla po účasti na olympijských hrách v Paříži před dvěma lety a zlatá medaile z mistrovství světa to umocnila. Přijde mi super, že lidi podporují atletiku a chodí na ni, nám se pak běhá lépe.

Změnila vás nějak tato pozornost?
Přijde mi, že na moje myšlení nebo názory nemá vliv. Je krásné, když za vámi přijdou lidi pro fotku nebo vám řeknou, že jste jejich inspirace. Vím, jaké to je, když k někomu vzhlížíte. Je hezké vidět, že atletika nezajímá jen jednu věkovou skupinu, ale jde to napříč všemi.

K vaší tréninkové skupině v Nizozemsku se připojí další český atlet, překážkář Michal Rada. Už u vás vyzvídal, co má čekat?
Spíš to asi přijde až na začátku přípravy, ale myslím, že není nic, s čím bychom se nepoprali, ve skupině si navzájem pomáháme. Je fajn, že tam bude, budu si moct osvěžit češtinu, občas je to totiž boj přepínat mezi jazyky.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Kolář vs. RibecaiTenis - Osmifinále - 7. 10. 2026:Kolář vs. Ribecai //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 1:5
  • -
  • -
  • -
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.31
  • 5.65
  • 7.17
Třebíč vs. HavířovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Třebíč vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.70
  • 4.40
  • 3.84
Zlín vs. KolínHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Pardubice B vs. LitoměřiceHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Pardubice B vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.20
  • 4.11
  • 2.64
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