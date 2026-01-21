Maňasová začala halovou sezonu rekordem. Trenér: Třeba svůj čas ještě srazí

Nepřišel její rekord příliš brzy? „Chtěl jsem, aby běžela rychle, ale že to bude až tak, to jsem fakt nečekal, ani jsme formu nijak neladili,“ odpověděl trenér Ivo Pištěk, který odhadoval čas 7,15. „Rekord zaběhla v úterý, přitom předtím ve čtvrtek jsme ještě normálně dvoufázově trénovali.“
Pištěk připustil, že v přípravě ale vše nasvědčovalo tomu, že poběží rychle. „Zvládla start, pak to šlo už samo. Třeba ten její čas ještě o něco srazíme,“ usmál se.
„Doufala jsem, že se na nějaký takový výkon vypracuju během sezony, třeba na halovém mistrovství světa, které bude v Toruni,“ řekla Maňasová.
Takže by v nadcházející části halové sezony mohla čas ještě vylepšit, a to klidně i výrazně? „Na nějaké odhady si netroufám, ale rozhodně jsem nepočítala, že bych mohla sezonu začít takhle. V rozběhu jsem běžela 7,23, takže jsem si říkala, že ve finále bych mohla čas srazit zhruba o desetinu.“
Start halové sezony jako hrom. Maňasová zaběhla český rekord na šedesátce
Pomalu by už mohla pomýšlet i na rekord pod sedm vteřin...
„Bylo by pěkné, kdyby můj osobák jednou začínal šestkou... Ale nedovolím si říct, jestli to bude příští sezonu, nebo za dvě či za tři.“
Maňasová si pochvaluje, že se jí s trenérem podařilo zapracovat na střední části běhu. „Tam cítím největší posun,“ podotkla.
„Do každého roku nebo půlroku vstupujeme s něčím, co chceme zlepšovat,“ připomněl Pištěk. „Starty má Kája pekelné, prvních deset metrů má jedny z nejlepších na světě. Možná i nejlepší. Ale v okamžiku, kdy se po takových patnácti metrech zvedá z předklonu, tak tam to ostatní holky tahají brutální silou. A Kája není tak silná, i když nějaké parametry na padesátikilovou holku má. Proto si musí více pomoci technikou. Nesmí zapomínat zvedat rychle kolena, pracovat s pažemi. Po startu se musí vyšantit, jak tomu říkám. Musí brutálně vyjet nahoru a dostat se do topspeedu, který potom drží až do konce.“
Co se dá od Karolíny Maňasové čekat v neděli na lodžském Orlen Cupu „Tam to není úplně sprinterský ráj,“ upozornil trenér Pištěk. „Je to hala i na jiné sporty než na atletiku, takže pořadatelé dráhu skládají z pásů položených na beton. Povrch je sice mondo, což má Kája ráda, ale je to taková nouzovka, provizorium.“
Maňasová si od mítinku v Lodži slibuje, že poběží kolem 7,05 vteřiny. „Ráda bych na tak velkých závodech potvrdila ten nynější výkon, abych ukázala, že nebyl náhodný.“
Po Lodži se Maňasová představí opět doma v ostravské atletické hale, a to 3. února na Czech Indoor Gala.