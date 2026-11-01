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Zemřela atletka Mageeanová. Vítězka ME v běhu na 1500 metrů podlehla rakovině

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  14:34

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Irská atletka Ciara Mageeanová | foto: ČTK

Předloňská mistryně Evropy v běhu na 1500 metrů Ciara Mageeanová podlehla rakovině. Irská atletka zemřela v neděli ve věku 34 let, uvedla Světová atletika na svém webu. Majitelka kompletní medailové sady z evropských šampionátů bojovala se zákeřnou nemocí více než rok, o zahájení léčby informovala loni v červenci.

Mageeanová dosáhla životního výsledku v roce 2024 v Římě, ve stejné sezoně vyhrála patnáctistovku i na Zlaté tretře v Ostravě. O dva roky dříve byla stříbrná na ME v Mnichově a sbírku z kontinentálních šampionátů zahájila bronzem v Amsterodamu 2016.

Na své oblíbené trati skončila třetí i na halovém ME v Glasgow 2019, jako juniorka byla vicemistryní Evropy i světa.

Na seniorském mistrovství světa bylo jejím nejlepším výsledkem čtvrté místo v Budapešti 2023. Startovala na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2021.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Živě1:1
  • 2.15
  • 2.70
  • 4.00
Polanka n/O vs. VrchovinaFotbal - 14. kolo - 1. 11. 2026:Polanka n/O vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
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  • 2.67
Příbram B vs. Loko PrahaFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2026:Příbram B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
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Živě1:1
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