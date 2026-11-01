Mageeanová dosáhla životního výsledku v roce 2024 v Římě, ve stejné sezoně vyhrála patnáctistovku i na Zlaté tretře v Ostravě. O dva roky dříve byla stříbrná na ME v Mnichově a sbírku z kontinentálních šampionátů zahájila bronzem v Amsterodamu 2016.
Na své oblíbené trati skončila třetí i na halovém ME v Glasgow 2019, jako juniorka byla vicemistryní Evropy i světa.
Na seniorském mistrovství světa bylo jejím nejlepším výsledkem čtvrté místo v Budapešti 2023. Startovala na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2021.