Nominace atletů pro mistrovské Tokio: 25 jmen, obhájce medaile i finálové naděje

  11:56
Na mistrovství světa v Tokiu bude závodit 25 českých atletů. V nominaci, kterou na webu zveřejnil Český atletický svaz, nechybí obhájce bronzové medaile oštěpař Jakub Vadlejch. Čtyřiatřicetiletý reprezentant je nejzkušenějším a nejúspěšnějším členem české výpravy, která je nejpočetnější od roku 2017.

Výškař Jan Štefela se raduje po úspěšném pokusu na mistrovství Evropy družstev. | foto: ČAS - Soňa Maléterová

Nejlepší postavení ve světových tabulkách má halový vicemistr Evropy ve skoku do výšky Jan Štefela, který se dělí o čtvrté místo. Světový šampionát se v japonské metropoli uskuteční od 13. do 21. září.

Vadlejch debutoval na mistrovství světa už v roce 2011 v Tegu a čeká ho sedmý světový šampionát. Třikrát získal na MS medaili – stříbro v Londýně 2017 a bronzy v Eugene 2022 a Budapešti 2023. V aktuální sezoně, do níž vstoupil s novým koučem Miroslavem Guzdekem, vinou zdravotních problémů závodil jen dvakrát. Nejdál hodil 82,33 metru, což je daleko od jeho běžných výkonů v uplynulých letech.

Jakub Vadlejch.

Na posledním mistrovství světa získala pro Česko medaili ještě smíšená štafeta na 4x400 metrů, která překvapila bronzem, ale z tehdejší sestavy je v týmu jen Lada Vondrová. Ta se chystá na individuální závod.

V nominaci nechybějí oba čeští individuální medailisté z březnového halového mistrovství Evropy. Pod širým nebem si lépe vedl výškař Štefela, jenž se novým osobním rekordem 233 centimetrů dělí o čtvrté místo v letošních světových tabulkách. Koulař Tomáš Staněk se na páté MS chystá na závěr sezony poznamenané zraněním prsního svalu z červnové Zlaté tretry. K závodům se vrátil až ve druhé polovině srpna na mistrovství republiky atletických družstev a národním šampionátu v Jablonci.

Jednou z velkých finálových nadějí bude tyčkařka Amálie Švábíková. Česká rekordmanka a pátá žena loňských olympijských her v Paříži se od roku 2023 kvalifikovala do finále na všech reprezentačních akcích, kde startovala. Na minulém mistrovství světa v Budapešti obsadila 11. místo.

V Tokiu na billboardech, v Domažlicích s trdelníkem. Zlatá Haruka a její český svět

Na pátém mistrovství světa bude dálkař Radek Juška. Jeho mladší reprezentační kolega, čerstvý juniorský mistr Evropy Petr Meindlschmid, se na šampionát nekvalifikoval. Na vrcholné seniorské akci nebude závodit ani další český šampion z juniorského mistrovství v Tampere Michal Rada, v závodě na 400 metrů překážek se v českých barvách představí jen Vít Müller.

Na třetí světový šampionát se chystá mílař Filip Sasínek. Naopak v Tokiu, kde před čtyřmi lety postoupila na patnáctistovce do olympijského finále, tentokrát nepoběží jeho manželka Kristiina Sasínek Mäki. Česká rekordmanka sice byla v žebříčku na postupové pozici, ale nesplnila potvrzovací limit svazu a divokou kartu nedostala.

Odhlášky lépe postavených soupeřů pomohly na šampionát desetibojařům Vilému Stráskému a Ondřeji Kopeckému.

Nominace českého týmu pro atletické MS v Tokiu

Muži:
Marek Bárta (disk), Jakub Dudycha (800 m), Patrik Hájek (kladivo), Vít Hlaváč (35 km chůze), David Holý (tyč), Radek Juška (dálka), Martin Konečný (oštěp), Ondřej Kopecký (desetiboj), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Vít Müller (400 m př.), Tomáš Němejc (200 m), Filip Sasínek (1500 m), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (desetiboj), Matěj Ščerba (tyč), Jan Štefela (výška), Jakub Vadlejch (oštěp)

Ženy:
Michaela Hrubá (výška), Karolína Maňasová (100 m), Petra Sičaková (oštěp), Moira Stewartová (maraton), Linda Suchá (trojskok), Amálie Švábíková (tyč), Lada Vondrová (400 m), Andrea Železná (oštěp)

Nominace atletů pro mistrovské Tokio: 25 jmen, obhájce medaile i finálové naděje

