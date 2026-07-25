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Sprinter Lyles získal americký titul na stovce, zazářil nejlepším časem roku 9,79

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  8:42

Noah Lyles vyhrál stovku na americkém šampionátu. | foto: Profimedia.cz

Olympijský vítěz Noah Lyles vyhrál na americkém atletickém šampionátu běh na 100 metrů v nejlepším letošním světovém čase 9,79 sekundy. Osminásobný mistr světa si vyrovnal osobní rekord z finále předloňských her v Paříži, i když tuto sezonu pojímá volněji. Druhého Ronnieho Bakera porazil o devět setin.

„Nemám v plánu běhat pomalu jen proto, že mám odpočinkovou sezonu,“ řekl Lyles po zisku třetího domácího titulu na stovce. „Neběhám tak, jak umím. Nemám špičkovou formu, ani technika není dokonalá. Ani zdaleka se k tomu neblížíme, takže budu chtít víc. Proč se spokojit s málem?“ uvedl devětadvacetiletý sprinter, kterého čeká ještě závod na 200 metrů, v němž má čtyři tituly mistra světa.

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Navzdory volnějšímu režimu Lyles i letos sbírá vítězství. Jen na Diamantové lize v Paříži se před měsícem musel v běhu na 100 metrů sklonit před krajanem Trayvonem Bromellem, který ho porazil o jednu setinu.

Ženskou stovku v pátek v New Yorku ovládla Sha’Carri Richardsonová. Mistryně světa z roku 2023 vyhrála za 10,77 a stejně jako Lyles získala třetí titul na této trati. V letošních tabulkách se zařadila na druhé místo za Adaejah Hodgeovou z Britských Panenských ostrovů (10,63).

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