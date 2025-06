„Mrzí mě, že zmeškám start na mistrovství Evropy družstev v Madridu a nepomůžu našemu týmu získat cenné body. Těšila jsem se i do Ostravy na Zlatou tretru, kde fanoušci určitě vytvoří skvělou atmosféru,“ uvedla Manuel.

„Mým cílem je dělat maximum pro to, abych se mohla vrátit co nejrychleji. Věřím, že se stehno bude dobře hojit a že budu moci co nejdříve zase vyběhnout,“ prohlásila členka bronzové štafety na březnovém halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Devatenáctiletá atletka měla v Ostravě změřit síly i s nizozemskou hvězdou Femke Bolovou, další svěřenkyní švýcarského kouče Laurenta Meuwleyho. Manuel se pod jeho vedením připravuje od zimy.

„Lurdes se v posledních měsících výrazně zlepšovala, což ukázala i v halové sezoně. Je škoda, že přijde o důležité závody. Alespoň nám tahle pauza dává šanci zapracovat na základních věcech a vrátit se silnější,“ řekl Meuwley.

Radost v posledních dnech udělala Manuel alespoň složená maturita na obchodní akademii v Táboře. „Abych pravdu řekla, u maturity jsem byla nervóznější, než bývám na závodech. Je to úplně jiný typ stresu než ten, na který jsem zvyklá. Díky společnému úsilí všech, kteří mi pomáhali a podporovali mě, mám tuhle kapitolu úspěšně za sebou,“ uvedla čtvrtá nejlepší čtvrtkařka loňského mistrovství Evropy v Římě.