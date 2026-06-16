Pozor, kometa Manuel stále zrychluje. Čas mě překvapil, říkala po dalším rekordu

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
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  19:57
Vyběhla z páté dráhy a rychle se dostala na první příčku. A tu si Lurdes Gloria Manuel udržela až do cíle. Na ostravské Zlaté tretře česká atletka s přehledem ovládla čtyřstovku, navíc si před zraky zaplněných tribun vylepšila osobní rekord. Už na 49,74! „Trochu mě ten čas překvapil, necílila jsem na něj. Ale o to víc mě vítězství těší,“ vyprávěla ve finiši. „Zlatou tretru jsem vyhrála poprvé, takže jsem spokojená.“
Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře

Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.
Lurdes Gloria Manuel si podmanila čtyřistametrový závod na Zlaté tretře.
Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...
Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů.
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Znovu předvedla fantastický výkon. Podle očekávání, dalo by se říct. Dvacetiletá česká kometa totiž v poslední době jen září.

Má za sebou velmi hektické, ale také úspěšné měsíce. Na konci března se stala halovou mistryní světa, v červnu se blýskla dvěma druhými místy na mítincích Diamantové ligy. Zejména v Římě zazářila skvělým časem 49,77, díky kterému se dostala na třetí místo historických českých tabulek.

A v úterý v Ostravě na mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour si osobák ještě o tři setiny vylepšila. V letošních světových tabulkách se díky tomu dostala na šesté místo, v evropském pořadí je druhá.

Manuel si na Zlaté tretře opět překonala osobák! Soupeřkám nedala šanci

„Příprava napovídala, že by tahle sezona mohla být rychlejší. Doufala jsem, že po zranění zlepšení přijde. A jsem ráda, že to potvrzuji,“ pochvaluje si.

Zmíněné zdravotní problémy, konkrétně se zadním stehenním svalem, ji loni připravily o veškeré venkovní závodění. Musela oželet i mistrovství světa. Upřednostnění rekonvalescence se ale letos ukazuje jako správný krok.

Manuel se úspěšné sžívá i s přesunem do nové tréninkové skupiny – loni na podzim se z Tábora vydala do Nizozemska. „Ale soška z Tretry zůstane asi doma u rodičů, už by se mi nevešla do kufru,“ smála se ostravská rodačka.

Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů.

V Nizozemsku se připravuje pod vedení renomovaného kouče Laurenta Meuwlyho a říká: „Velký rozdíl, než když jsem trénovala sama. Je to zábava, ale taky tvrdá práce. Udělali jsme dost změn, i maličkostí. Třeba pracujeme podle plánu.“

Ve skupině se potkává mimo jiné s hvězdnou Femke Broedersovou-Bolovou, která se od letoška místo čtyřstovky s překážkami věnuje osmistovce. „Takže s Lu už nemáme tolik stejných tréninků. Ale je pro nás rozhodně velkým přínosem, je s ní sranda,“ chválila mladou Češku před Zlatou tretrou.

Manuel na její slova reagovala nesmělým úsměvem. Nicméně v poslední době si na superlativy musí zvykat. „Když vyhrajete mistrovství světa, trochu to na vás dává tlak. Pozornosti je víc, ale snažím se zůstat v klidu, zlepšovat další věci a být lepší sportovkyní.“

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A přestože se jí takto daří a stále stlačuje svůj osobní rekord, neznamená to, že by už neměla co pilovat. „Vím, že třeba ve startech a rychlosti nejsem tak dobrá.“

Před dvěma týdny v Římě si maximum vylepšila o 75 setin, v úterý ho stáhla o další tři. A v budoucnu z času plánuje ještě ubírat. Avšak netlačí na to, aby to bylo hned.

„Nechci spěchat. Chci se zaměřit na věci, které vím, že můžu zlepšit. A až to přijde, tak si třeba osobní rekord zase posunu.“

Formu by chtěla načasovat na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu, na vrcholné akci pod otevřeným nebem bude potvrzovat březnový titul světové šampionky z toruňské haly. „Hlavní úkol bude, aby výkonnost zůstala, ideálně ještě vygradovala.“

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

Její největší soupeřkou by měla být Norka Henriette Jaegerová, která ji jako jediná porazila na obou dosavadních Diamantových ligách v sezoně.

Jsou tedy rivalky?

„Absolvovaly jsme spolu i soustředění v Jihoafrické republice, takže bych to asi nenazvala rivalitou. Jednou může vyhrát ona, jindy zase já. Pomáháme si navzájem, abychom se vyhecovaly k lepším časům. Jako v Římě, kde jsme do poslední chvíle bojovaly o vítězství.“

V Ostravě si ale Manuel dokázala, že parádně může zaběhnout, i když vedle sebe zrovna nemá podobně rychlou soupeřku.

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

„Je to pro mě takový ukazatel, že se už nemusím bát to rozeběhnout trochu rychleji. Je fajn, že budeme mít spoustu věcí, které s trenérem můžeme analyzovat, abych se dál posunula.“

O jejím dalším zlepšení – soudě podle tendence z posledních týdnů – nelze pochybovat. V Ostravě navíc zapsala rekord i v lehkém dešti. Teď ji čekají závody v Nizozemsku, v srpnu se předvede na ME v Birminghamu.

Jistě by ráda zopakovala zlato z Toruni. A potvrdila, že hurikán jménem Manuel pořád zrychluje.

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