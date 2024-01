Čas je víc než výsledek, olympiádu bere osmnáctiletá běžkyně jako sen

Výčet jejích loňských úspěchů je dlouhý a nosný. Mezi ty hlavní patří titul juniorské mistryně Evropy v běhu na 400 metrů, stříbrná medaile na domácím mistrovství republiky žen v osobním rekordu. Čas 51,23 sekundy je i českým juniorským rekordem. Jako náhradnice figurovala i ve smíšené štafetě na světovém šampionátu dospělých.

„Některé věci byly až nad očekávání. Mezi ně patří domácí mistrovství republiky. Nevěřila jsem v takový čas. Přála jsem si dostat se pod 52 sekund, ale nečekala jsem, že to nastane tak brzy,“ bilancuje.

Čtvrtkařka s přezdívkou Lu má otce z Angoly, matku z Ruska. Odmala však žije v Česku a patří mezi největší atletické talenty. Výsledky letošního roku to jen potvrzují. „Seběhlo se toho docela dost, byl to až bláznivý rok. Ale letos to nebude jiné. Čeká mě možná ještě víc akcí,“ předpokládá.

Po kratší halové sezoně se táborská naděje víc těší na venkovní závody. „Podařilo se mi splnit limit na mistrovství Evropy dospělých v Římě, tam bych se chtěla ukázat. A věřím, že se dostanu i na mistrovství světa juniorů v Peru,“ tvrdí.

Obě akce jsou pro Glorii Manuel stejně důležité, i když juniorský šampionát má možná drobnou preferenci. Pro atletku je to finální akce v mládeži a mezi stejně starými touží zazářit.

Soupeřky sleduje na sítích

A pak je tu ještě jeden možný vrchol. Letní olympijské hry v Paříži, těžko můžete sportovci nabídnout větší lákadlo. „Je to cíl a sen, který by v budoucnu mohl padnout. Uvidíme, jestli to vyjde letos. Nechám se překvapit. Byla by to každopádně velká zkušenost,“ přemítá.

Kvalifikační limit je stanovený na 50,95 sekundy, tedy o 28 setin sekundy pod osobním rekordem táborského talentu. „Je to hodně velký skok, ale ne nereálný,“ doufá.

Závodů zvládne Manuel za rok opravdu hodně. „Trenéři říkají, že závody jsou nejlepší trénink. Tak jich budu mít dost,“ usměje se.

Bez poctivého tréninku by se však jihočeský talent nemohl posouvat dál. I díky získaným zkušenostem se snaží učit od těch nejlepších. „Na závodech jsem něco odkoukala, sleduji ty nejlepší i na sociálních sítích. Tam je nejvíc inspirace. Určitě bych se mohla zlepšit ještě v posilovně,“ myslí si.

Na sociálních sítích je i sama atletka atraktivní pro sponzory. „Už mě oslovilo pár partnerů, se kterými spolupracuji. Ale zatím mě to nijak neomezuje. Kdyby mě to nějak rušilo, tak bych to začala řešit. Zájem je mi zatím příjemný,“ říká.

Lurdes Gloria Manuel zaběhla na MČR v Táboře český juniorský rekord na hladké čtvrtce, stačil jí na stříbro.

Konkrétní cíle pro sezonu Manuel nemá. Soustředí se spíše na vlastní výkony. „Víc se vždy raduji z času. Kvalitní výkon otevírá další možnosti a kvalifikuje mě na další závody a soutěže. A na nich se zase posouvám dál,“ objasňuje.

Atletku čeká i jedno mimosportovní rozhodování. V červnu dokončí třetí ročník střední školy a řeší, co bude studovat dál. „Chtěla bych zůstat u atletiky, baví mě to. Mám víc variant, ale nejsem rozhodnutá. Je to pro mě daleko, i když vím, že se to blíží. S volbou souvisí místo, forma, obor. Sport je zrádný, může přijít zranění a všechno je jinak. Proto nechci podcenit vzdělání,“ má jasno.