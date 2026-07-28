O víkendu si v Plzni na domácím šampionátu chtěla vyzkoušet výbušnost a přihlásila se do závodu na 200 metrů, jenže na trať nakonec nenastoupila. Snad se běžkyni, která nedávno oslavila 21. narozeniny, nic nestalo, řešilo se.
Ona ale ujistila, že je v pořádku. „Jen jsem trochu cítila zadní stehno, tak jsme se s trenérem rozhodli, že nebudeme nic riskovat a připravím se na Evropu.“
Udělala jsem psychicky hodně velký progres. Určitě mi to pomohlo i v tom, abych zvládala nervozitu. Zároveň jsem si uvědomila, že ne vždycky se to povede, přesto je to v pohodě. Každý závod je jiný, záleží na spoustě okolností.