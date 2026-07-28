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Soupeřky nechci řešit. Manuel se usadila mezi elitou, zazáří i na mistrovství Evropy?

Markéta Plšková

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Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026. | foto: AP

Už není jen talentovanou a nadějnou běžkyní. Už je hvězdou, která se zaslouženě zařadila mezi čtvrtkařskou elitu. Lurdes Gloria Manuel je úřadující halovou mistryní světa, pravidelně objíždí zastávky Diamantové ligy, kde dokonce vede celkové pořadí. Logicky je tak největší českou nadějí na atletické mistrovství Evropy, které v Birminghamu startuje už 10. srpna.

O víkendu si v Plzni na domácím šampionátu chtěla vyzkoušet výbušnost a přihlásila se do závodu na 200 metrů, jenže na trať nakonec nenastoupila. Snad se běžkyni, která nedávno oslavila 21. narozeniny, nic nestalo, řešilo se.

Ona ale ujistila, že je v pořádku. „Jen jsem trochu cítila zadní stehno, tak jsme se s trenérem rozhodli, že nebudeme nic riskovat a připravím se na Evropu.“

Udělala jsem psychicky hodně velký progres. Určitě mi to pomohlo i v tom, abych zvládala nervozitu. Zároveň jsem si uvědomila, že ne vždycky se to povede, přesto je to v pohodě. Každý závod je jiný, záleží na spoustě okolností.

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