Nad časy sama žasla! Čtvrtkařka Manuel po osobáku: To jsem neplánovala

50,96.
K tomuto číslu se bude od nynějška upínat při svých dalších bězích v hale.
Osobák Manuel vylepšila o sedm setin sekundy. Díky druhému nejrychlejšímu času v semifinále (o setinu ji překonala pouze Norka Henriette Jägerová) se v sobotním večerním finále (start ve 20:40) bude rodačka z Ostravy řadit mezi favoritky.
1. den HMS: Manuel díky osobáku poběží o medaile, ve finále čtvrtky je i Horák
To vše při své první účasti v individuální čtvrtce na halovém světovém šampionátu a poté, co vynechala celou loňskou venkovní sezonu kvůli zranění zadního stehenního svalu. „Jsem strašně vděčná za to, že jsem zpátky, že zase můžu běhat mezi nejlepšími,“ říká Manuel.
Překvapila vás lehkost, se kterou jste postoupila do finále?
Po dnešním rozběhu, který jsem běžela neuvěřitelně rychle nad svoje očekávání, jsem už očekávala cokoliv. Ale jsem ráda, že to dopadlo a že jsem postoupila do finále. Nesmírně si to užívám, zítra si odpočinu a uvidím, co předvedu ve finále.
A ty časy... Nejprve 21,08 a teď poprvé v hale pod 51.
Určitě jsem neplánovala v semifinále běžet pod 51 sekund, tohle mě překvapilo. Jsem fakt ráda za ten čas, protože jsem se o něj snažila celou sezonu.
V obou bězích jste před sebou nikoho neviděla. Nevadilo vám to?
Samozřejmě nebudu lhát, bylo to náročné. Dvě čtvrtky během jednoho dne nejsou lehké, ale jsem ráda, že se mi povedlo dostat se do mého prvního velkého finále na světovém šampionátu v hale. Skvělá zkušenost a strašně moc se těším na zítra.
V semifinále jste mohla před cílem i lehce zvolnit.
Už jsem cítila, že tuhnu. To není tak, že bych běžela a všechno by bylo na pohodu. Ale samozřejmě, když jsem se dívala do kamery, že tam nikdo za mnou není, tak jsem posledních pár metrů vypustila.
Poprvé se o medaile poběží v novém formátu – dvě finále po čtyřech závodnicích. Už jste si teď běh s první a druhou neobsazenou dráhou vyzkoušela. Vnímáte to vůbec?
Pociťuju to. Těším se. To finále bude hodně zajímavý. Uvidíme, jak nás rozdělí. Bude to taková novinka, ozkoušíme si to. Cíl bude prostě běžet co nejrychleji.
Co očekáváte od finále?
Uvidíme, ale myslím, že můžu očekávat úplně všechno, soupeřky se mohou taky víc vymáčknout a vyhecovat se.