Nad časy sama žasla! Čtvrtkařka Manuel po osobáku: To jsem neplánovala

Tomáš Kazda
  21:47
Od našeho zpravodaje v Polsku - Ani v rozběhu, ani v semifinále nijak nespekulovala. Při seběhu v polovině trati se Lurdes Gloria Manuel pokaždé dostala do čela a zbytek čtvrtkařek jí koukal až do cíle na záda. Ještě víc ale sama sebe při svém druhém vystoupení na halovém šampionátu v Toruni udivila časem! „Určitě jsem neplánovala v semifinále běžet pod 51 sekund,“ žasla nad svým novým osobním halovým rekordem česká atletka.
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni | foto: AP

A čeká na znamení od trenéra, že se může rozběhnout...
Lurdes Gloria Manuel diskutuje s atlety z jiných reprezentací.
11 fotografií

50,96.

K tomuto číslu se bude od nynějška upínat při svých dalších bězích v hale.

Osobák Manuel vylepšila o sedm setin sekundy. Díky druhému nejrychlejšímu času v semifinále (o setinu ji překonala pouze Norka Henriette Jägerová) se v sobotním večerním finále (start ve 20:40) bude rodačka z Ostravy řadit mezi favoritky.

1. den HMS: Manuel díky osobáku poběží o medaile, ve finále čtvrtky je i Horák

To vše při své první účasti v individuální čtvrtce na halovém světovém šampionátu a poté, co vynechala celou loňskou venkovní sezonu kvůli zranění zadního stehenního svalu. „Jsem strašně vděčná za to, že jsem zpátky, že zase můžu běhat mezi nejlepšími,“ říká Manuel.

Překvapila vás lehkost, se kterou jste postoupila do finále?
Po dnešním rozběhu, který jsem běžela neuvěřitelně rychle nad svoje očekávání, jsem už očekávala cokoliv. Ale jsem ráda, že to dopadlo a že jsem postoupila do finále. Nesmírně si to užívám, zítra si odpočinu a uvidím, co předvedu ve finále.

A ty časy... Nejprve 21,08 a teď poprvé v hale pod 51.
Určitě jsem neplánovala v semifinále běžet pod 51 sekund, tohle mě překvapilo. Jsem fakt ráda za ten čas, protože jsem se o něj snažila celou sezonu.

V obou bězích jste před sebou nikoho neviděla. Nevadilo vám to?
Samozřejmě nebudu lhát, bylo to náročné. Dvě čtvrtky během jednoho dne nejsou lehké, ale jsem ráda, že se mi povedlo dostat se do mého prvního velkého finále na světovém šampionátu v hale. Skvělá zkušenost a strašně moc se těším na zítra.

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

V semifinále jste mohla před cílem i lehce zvolnit.
Už jsem cítila, že tuhnu. To není tak, že bych běžela a všechno by bylo na pohodu. Ale samozřejmě, když jsem se dívala do kamery, že tam nikdo za mnou není, tak jsem posledních pár metrů vypustila.

Poprvé se o medaile poběží v novém formátu – dvě finále po čtyřech závodnicích. Už jste si teď běh s první a druhou neobsazenou dráhou vyzkoušela. Vnímáte to vůbec?
Pociťuju to. Těším se. To finále bude hodně zajímavý. Uvidíme, jak nás rozdělí. Bude to taková novinka, ozkoušíme si to. Cíl bude prostě běžet co nejrychleji.

Co očekáváte od finále?
Uvidíme, ale myslím, že můžu očekávat úplně všechno, soupeřky se mohou taky víc vymáčknout a vyhecovat se.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Nad časy sama žasla! Čtvrtkařka Manuel po osobáku: To jsem neplánovala

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.