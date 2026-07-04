Femke gratulovala Lu: Jsi šílenec! Rekord Manuel už obstojí i v letitých tabulkách

Tomáš Kazda
  14:00
Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v Ostravě | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.
Lurdes Gloria Manuel si podmanila čtyřistametrový závod na Zlaté tretře.
Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře
Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů.
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Stále hledá limit. Lurdes Gloria Manuel v neděli v Paříži zaběhla 49,37. Čas, před kterým by v tomto tisíciletí obstálo jen pět jiných evropských atletek. Čas, který letos na kontinentu nemá konkurenci a ve světě je čtvrtý. „Tahle sezona vypadá moc pěkně,“ říkala pro Českou televizi po závodě na pár dní stále ještě teprve dvacetiletá hvězda.

Přesně před rokem přitom bylo neveselo.

Na začátku loňského července Manuel sice fanouškům psala: „Jsem vděčná, že se pomalu vracím zpátky. Nemůžu se dočkat, až budu znovu závodit.“

O pár týdnů později ale oznámila, že se ani přes povedenou rehabilitaci kvůli zranění hamstringu do konce sezony pro jistotu nepředstaví.

Manuel si opět vylepšila osobní rekord, na Diamantové lize v Paříži doběhla druhá

A tak její osobák pořádně zaostal za její výkonností. A teď ho prohání doslova v každém druhém závodě. První venkovní start v Římě – poprvé v kariéře pod padesát, zvolnění v Oslu, posunutí osobáku v Ostravě na 49,74, další zvolnění v Nizozemsku a teď pařížský skok o téměř tři desetiny vpřed.

„Jsem hlavně ráda, že jsem zpátky, že můžu závodit!“ usmívala se po závodě Manuel, nová vedoucí závodnice Diamantové ligy.

Ve vybrané společnosti

Její výkony si užívá i švýcarský trenér Laurent Meuwly, který si českou dívku s angolsko-ruskými kořeny vyhlédl na začátku minulého roku v Táboře a ozval se jí, zda nemá zájem o přípravu v jeho hvězdami nabité tréninkové skupině v Nizozemsku. Měla.

A i on jí teď na Instagramu gratuloval k novému rekordnímu času, který už obstojí i v historických tabulkách.

Čtvrtka žen na Diamantové lize v Paříži:

Od roku 2000 z Evropanek běžely rychleji pouze Ruska Krivošapková, jejíž výkony znehodnocuje prokázaný doping, a v posledních třech letech Irka Rhasidat Adelekeová, Britka Amber Anningová, Polka Natalia Bukowiecká (dříve Kaczmareková) a také Femke Bolová, tréninková partnerka Manuel z Meuwlyho skupiny, která přihodila gratulace do komentářů na instagramovém účtu české závodnice.

„Jsi šílenec!“ napsala hvězdná překážkářka, která se od letošní sezony specializuje na osmistovku. Ve světových tabulkách je Manuel momentálně čtvrtá za olympijskou šampionkou z Paříže Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky, Dejaneou Oakleyovou z Jamajky a Madison Whyteovou z USA, které se všechny dostaly pod 49.

Sahá potenciál české závodnice až tam? Nezbývá než s napětím sledovat.

Ale trenér Meuwly má jasno: „Má na ty nejvyšší mety. Jsem si jistý, že jednou klidně může získat olympijskou medaili.“

Veselé zlatíčko Manuel a cílevědomý unikát Jílek. České hvězdy očima manažera

Jisté je, že na mistrovství Evropy, které se v Birminghamu koná od 10. do 16. srpna 2026 odjede halová světová šampionka jako jedna z favoritek. „Ta Evropa bude závodnicemi silnější než halové mistrovství světa. Jsem na to zvědavá, ale těším se,“ předjímá Manuel.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Samsonovová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 7. 2026:Samsonovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
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