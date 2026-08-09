Z prvního seznámení se stadionem ve druhém největším britském městě měla příjemné pocity. Když na jeho plochu v neděli před polednem poprvé vkročila, hned si tribuny i celé kulisy natáčela.
A poté si vyzkoušela i tmavě modrý ovál. Svou trať 400 metrů si v rámci oficiálního tréninku rozložila do úseků po 200 metrech.
„Dráha se mi zdála docela rychlá, zároveň mi přišlo, že mám lehké nohy,“ popisovala novinářům. „Zatím se mi tady líbí. A rychlost vypadá dobře.“
Hlavní ale bude, jak se bude na stadionu cítit ve druhé polovině týdne. Semifinále ji čeká ve čtvrtek, případné boje o pódiová umístění v sobotu večer. Díky skvělým výsledkům v dosavadním průběhu sezony nemusí absolvovat středeční rozběhy.
„Má to svoje plusy i minusy,“ uvažovala 21letá atletka. „Rozběh je dobrý v tom, že se připravíte, naladíte se a vyzkoušíte si závod, takže pak už víte, do čeho jdete. Pro atletky, které jdou rovnou do semifinále, je zase výhoda, že mají o jeden běh méně.“
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S jakou taktikou do semifinále, která jsou na programu ve čtvrtek ve 12.45 místního času, vstoupí, ještě nechtěla předjímat.
„Myslím, že bude hodně záležet, s kým poběžím. Důležité bude trochu pošetřit síly, ale zároveň běžet rychlý čas, abych do finále dostala dobrou dráhu. Bude to náročné,“ tuší.
Naposledy závodila před měsícem, před dvěma týdny sice chtěla vyzkoušet dvoustovku na mistrovství republiky, ale nakonec se preventivně odhlásila. Ozval se jí totiž zadní stehenní sval.
„Ani nešlo o zranění, jen jsem to ucítila a s trenérem jsme si řekli, že i když na ultrazvuku nebylo nic vidět, tak to radši nebudeme pokoušet,“ vysvětlila. „Řekli jsme si, že nebudeme trápit hlavu, necháme psychiku psychikou a připravím se na Evropu. A v tréninku mě to neomezovalo.“
Pro Birmingham si z vlasů upletla dlouhé copánky, ale dál už je vylepšovat neplánuje. „Barvy asi žádné nepřijdou, nejspíš to nechám takhle. Jen si to možná dám do drdolu nebo culíku,“ pousmála se.
Podobný účes zvolila v březnu na halovém mistrovství světa v Toruni, odkud si odvezla senzační zlato. A tak logicky patří ke spolufavoritkám i na kontinentálním vrcholu pod otevřeným nebem.
„Je to krásná motivace,“ ohlíží se za nejcennější medailí. „Poslouchá se hezky, když vás hlásí a tenhle úspěch zmíní, ale teď je jiný šampionát. Spousta lidí sem přijela se stejným cílem jako já – dostat se co nejdál a potom zabojovat o medaile.“
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Talentovaná čtvrtkařka se v sezoně už čtyřikrát dostala pod 50 sekund, osobní maximum si stlačila na 49,37, což ji mezi přihlášenými řadí na druhou pozici za Norku Henriette Jaegerovou.
Podle předpokladů by si tedy cíl v podobě medaile měla splnit.
„Ale určitě to nebude zadarmo,“ uvědomuje si.