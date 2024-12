Účesy volí podle nálady, na oválu září. Manuel má za sebou skvělý rok. Co dál?

Táborská čtvrtkařka letos dosáhla semifinále na olympijských hrách, stala se juniorskou světovou šampionkou, posunula osobní rekord a zúčastnila se i Diamantové ligy. Zkrátka další životní rok.

Kolik rozhovorů jste letos poskytla?

Přesné číslo nevím, ale bylo jich opravdu hodně. Určitě desítky. Stovky ne, to bych neutáhla. Před olympiádou a po ní toho bylo dost, pak to trochu utichlo a znovu jsem častěji odpovídala kolem mistrovství světa juniorů v Limě.

Čtete si je?

Moc ne. Občas si nějaký přečtu, ale ty televizní si nepouštím. Mám pravidlo, že se od toho trošku oprostím, moc to nesleduji, abych si udržela psychický a duševní klid. Celkem se mi to daří. Navíc je to hrozný žrout času.