Manuel o hvězdném kouči: Zvláštní, že je to realita. A parťačka Bolová? Zlatíčko

Jmenuje se Laurent Meuwlym. Pochází ze Švýcarska a vede nejspíš nejsilnější evropskou skupinu čtvrtkařek. Patří do ní i nizozemská superstar Femke Bolová!

Právě on od nové sezony vede i českou naději Manuel. „Lurdes byla úspěšná už mezi juniory a jsem si jistý, že má v sobě všechno, aby jednou mohla být olympijská medailistka,“ prohlásil o ní.

Na což devatenáctiletá atletka s úsměvem reaguje: „Když to říká a myslí si to, tak je to samozřejmě fajn. Ale zbývá ještě spousta času.“

S trenérem je v kontaktu od loňského podzimu. Oslovil ji sám od sebe a nejprve jí navrhl, jestli s nimi nechce odjet na zkoušku na soustředění.

Manuel souhlasila a když na kemp přijela, hned si libovala, jak mu jeho styl sedí. „I celkově se mi ta skupina líbila. Je hodně energická, úplně jsem se v ní viděla,“ pokračuje.

Domluva, že se ke grupě připojí napevno, tak byla víceméně jasná. „Ještě na začátku roku jsem si z toho dělala srandu. I teď mi přijde trochu zvláštní, že jde o realitu. Doufám, že to bude další motivace a posunu se dál.“

Zatím se skupinou objíždí jen společná soustředění, jinak trénuje pořád v Česku a kouč jí píše na dálku plány.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví vítězství na juniorském MS v Limě.

„Posílá mi foto nebo video reporty. O všem dění ví. Ale je samozřejmě lepší, když je trenér i na trénincích. O tom bych se chtěla pobavit od příštího roku,“ nastiňuje, že by se za ním mohla přesunout do základy v Apeldoornu.

S novou skupinou pro ni padá možnost odejít do zámoří na jednu z univerzit, které ji lákaly. „Myslím si, že se tady pozdržím o trochu déle,“ usmála se. „Co jsem našla v téhle skupině, jsem tak trošku hledala právě na amerických univerzitách. Chtěla jsem být ve skupince, kde mají lidi stejné zájmy, aby nás bylo hodně a aby bylo veselo a rušno.“

Pod Meuwlymem je rušno pořádné.

Je jich kolem třiceti. Když byly na posledním soustředění, dokonce byste jich napočítali i padesát.

„Samozřejmě se to pak rozděluje na menší skupinky podle tréninků a abychom na tom byly rychlostně podobně. Nějaký den se jde ve skupince o pěti lidech, jiný den zase o čtyřech,“ vypráví.

Potká se tak třeba i s Bolovou. „Je strašně milá. Všechny dost podporuje, tak by to mělo být. Je fakt zlatíčko,“ září Manuel.

Na takové kvantum závodnic pochopitelně jen Meuwlym nestačí. Švýcar má na starost hlavně tréninkové plány, na samotných trénincích pak na závodnice dohlíží několik dalších pomocných koučů a on spíš jen dozoruje.

Pomáhá jim i řada expertů na výživu, posilování či regeneraci. „Je to taková pěkná spolupráce všech. Všichni mají stejný cíl,“ libuje si Manuel.

Domlouvají se anglicky. „Holky teda mezi sebou mluví nizozemsky. Slovíčka jsem ještě ale nepochytila,“ usměje se.

Co se týká skladby tréninků, oproti bývalým koučům Šárce Chládkové a Ratislavu Šedinovi se příprava zas tak drasticky nezměnila. Jde prý spíš o detaily a roli hraje samozřejmě i skutečnost, že se jí na tréninku zvedla konkurence.

Lurdes Gloria Manuel

Spolu s koučem se domluvila i na tom, že v Ostravě poběží místo své tradiční čtyřstovky dvoustovku.

„Rozhodl mítink v Toruni (kde byla druhá v čase 51,15). Tam se mi čtvrtka hodně povedla. Říkali jsme si, že kdybych ji šla tady znovu, tak bychom jí i s mistrovstvím Evropy už měly hodně,“ popsala.

Přání Manuel Když v mixzóně v Ostravě odpověděla na všechny dotazy, novináře ještě trochu pozdržela. „Můžu ještě něco říct?“ zeptala se Manuel. Jistě. Na dálku pak poslala přání, které zveřejňujeme: „Ještě bych chtěla říct, že v Táboře je klučina jménem Petr Svoboda. Chtěla bych mu popřát strašně moc pozitivní energie a sil v boji proti zákeřné nemoci.“

Na konkrétní čas necílila, ani neměla v hlavě překonání rekordu šampionátu. „Chtěli jsme spíš otestovat, jak rychle bych mohla běžet. Dvoustovka je taky dobrý ukazatel do čtvrtky,“ říká.

A ten jasně říká: Jsi na tom vážně dobře!

„Ostrava je samozřejmě velké povzbuzení. O to víc jsem motivovaná na mistrovství Evropy,“ usmála se.

Původně počítala, že by v Apeldoornu startovala jen ve štafetě, nyní zvažuje i individuální start. „Ještě nevím. Uvidíme, musíme se rozhodnout tento týden.“

Byla by škoda nevyužít jejího skvělého rozpoložení.