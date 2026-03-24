„Češka jako poleno“. Mistryně světa Manuel čelí rasistickým urážkám

Už před dvěma roky po mistrovství Evropy v Římě, kde coby osmnáctiletá skončila na skvělém čtvrtém místě, pro iDNES.cz popisovala, že si nenávistných zpráv začíná všímat. „Bohužel se teď vyrojily. Ale co dělat jiného, než se pokusit je ignorovat.“
Teď se jich na sítích a v různých internetových diskuzích objevuje násobně víc. Dokonce i pod příspěvky, které má mladá atletka narozená v Ostravě na svém profilu.
Ano, Manuel je tuzemskou rodačkou, česky umí perfektně, ovládá navíc další čtyři jazyky. Už v brzkém věku se začal projevovat její atletický talent, který pilně podporuje náročnými tréninky.
Úspěch? Není Češka! Po obřím vzestupu poznává mladá atletka Manuel také zlo
„Ona je pro mě takový tichý zabiják. Vypadá klidně, ale uvnitř je velice silná, což ukázala,“ vyprávěl o ní na halovém světovém šampionátu v Toruni její trenér Laurent Meuwly, který má na starosti třeba i hvězdnou Femke Bolovou. Manuel se dostala opravdu do vybrané společnosti.
A přesto se najdou tací, kteří se nezmůžou na nic jiného, než odporné řeči.
„Odkud je? Keňa? Umí česky?“ zněl jeden z komentářů.
„Geneticky vybavená z rodu jakýchsi (snad) kubánských imigrantů? Už podle jména to Češka není!“ vytasil se s nenávistí další.
„Jestli tohle je pro lidi generace nového pokolení, tak to je konec naší identity.“
„Češka jako poleno... Ani české rodiče nemá...“
Maminka dvacetileté sportovkyně pochází Ruska, táta z Angoly. Ale Manuel nevyrůstala jinde než v Česku, které hrdě reprezentuje. A pro které sbírala juniorské světové úspěchy a nyní i ty na dospělé scéně.
Vůbec nikomu tedy nepotřebuje nic dokazovat. „Atletiku dělám jen pro sebe a pro lidi, na kterých mi záleží, jako je moje rodina, přátelé. A pokud se se mnou někdo nechce radovat, tak nemusí. Nikoho nutit nebudu,“ líčila před dvěma lety v Římě.
Mentálně je hodně vyspělá, na otázky odpovídá rozvážně. Loni stihla jen halovou část sezony, ve které se umístila na čtvrtém místě na halovém mistrovství Evropy. Pak dlouho léčila zranění zadního stehenního svalu, kvůli kterému se nezúčastnila světového šampionátu v Tokiu.
Nyní je zpět na závodní trati, odhodlaná a připravená na další úspěchy. Není pochyb, že v dalším pokračování sezony ukáže, že z vrcholu ji nesrazí ani zoufalé výkřiky internetových uživatelů.