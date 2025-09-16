Před dvěma roky mu Světová atletika udělila ocenění za trenérský přínos, jeho skupina je plná slavných jmen. Jsou v ní olympijští vítězové, mistři světa, světoví rekordmani jako právě Bolová na halové čtvrtce.
A od letošní zimy piplá i dvacetiletou českou naději Lurdes Glorii Manuel. Škoda, že ji zranění nepustilo na mistrovství světa. „Chyběl kousek, aby byla připravená,“ líčí pro iDNES.cz padesátník Meuwly. „Ale nemělo smysl jít přes hranu, má všechno teprve před sebou.“
Na co konkrétně s ní pomýšlíte?
Na ty nejvyšší mety. Jsem si jistý, že jednou klidně může získat olympijskou medaili. Vážně. Je fakt talent, má obrovský potenciál.
Umí být hodně nervózní předtím, než vstoupí na dráhu. I na tom musí samozřejmě zapracovat. Těžko se to vysvětluje, ale skuteční šampioni umějí s tlakem pracovat, přetavit ho, aby je naopak posouval.