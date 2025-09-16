Talentu má víc než Bolová. Trenér Meuwly o Manuel: Poprvé jsem se ozval jako první

Trenér Laurent Meuwly na atletickém mistrovství světa v Tokiu. | foto: Profimedia.cz

Michal Koubek
  12:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Na tréninku v Tokiu založí ruce na prsou. Mrkne, jak se rozcvičuje Nizozemka Lieke Klaverová, a pokývá hlavou. Pak očima překontroluje ještě světovou superstar Femke Bolovou. O Švýcarovi Laurentu Meuwlym se říká, že je jedním z největších expertů na krátké běhy.

Před dvěma roky mu Světová atletika udělila ocenění za trenérský přínos, jeho skupina je plná slavných jmen. Jsou v ní olympijští vítězové, mistři světa, světoví rekordmani jako právě Bolová na halové čtvrtce.

A od letošní zimy piplá i dvacetiletou českou naději Lurdes Glorii Manuel. Škoda, že ji zranění nepustilo na mistrovství světa. „Chyběl kousek, aby byla připravená,“ líčí pro iDNES.cz padesátník Meuwly. „Ale nemělo smysl jít přes hranu, má všechno teprve před sebou.“

Na co konkrétně s ní pomýšlíte?
Na ty nejvyšší mety. Jsem si jistý, že jednou klidně může získat olympijskou medaili. Vážně. Je fakt talent, má obrovský potenciál.

Umí být hodně nervózní předtím, než vstoupí na dráhu. I na tom musí samozřejmě zapracovat. Těžko se to vysvětluje, ale skuteční šampioni umějí s tlakem pracovat, přetavit ho, aby je naopak posouval.

Laurent Meuwly

Talentu má víc než Bolová. Trenér Meuwly o Manuel: Poprvé jsem se ozval jako první

