Manuel už letos závodit nebude. Občas je potřeba poslechnout své tělo, prohlásila

Po úspěšné rehabilitaci a návratu k tréninku se loňská juniorská světová šampionka rozhodla soutěžní comeback neuspěchat, vzdala se proto i startu na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.
|
Co nabídne atletické mistrovství republiky? Sledujte tiskovou konferenci
„I když je hamstring zahojený, nestihla bych natolik kvalitní trénink, abych byla připravená na mistrovství České republiky nebo mistrovství světa. Občas je potřeba poslechnout své tělo,“ uvedla čtvrtá žena z březnového halového mistrovství Evropy v Apeldoornu a finišmanka bronzové čtvrtkařské štafety.
„Když se podívám zpětně na minulý rok i letošní halovou sezonu, bylo toho opravdu hodně a tělo si řeklo o restart,“ dodala vycházející hvězda české atletiky.
Připravujeme podrobnosti...