Manuel už letos závodit nebude. Občas je potřeba poslechnout své tělo, prohlásila

Talentovaná česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel kvůli zranění zadního stehenního svalu ukončila atletickou sezonu. Dvacetiletá sprinterka to oznámila v prohlášení před víkendovým domácím mistrovstvím v Jablonci nad Nisou.
Lurdes Gloria Manuel po návratu z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku.

foto:  Petr Topič, MAFRA

Lurdes Gloria Manuel s bronzovou medailí po návratu z halového ME v Apeldoornu.
Lurdes Gloria Manuel (v bílém dresu) běží ženskou štafetu na 4x400 metrů na...
Nizozemka Femke Bolová se raduje z vítězství v ženské štafetě na 4x400 metrů na...
Tereza Petržilková, Nikoleta Jíchová, Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel...
Po úspěšné rehabilitaci a návratu k tréninku se loňská juniorská světová šampionka rozhodla soutěžní comeback neuspěchat, vzdala se proto i startu na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.

„I když je hamstring zahojený, nestihla bych natolik kvalitní trénink, abych byla připravená na mistrovství České republiky nebo mistrovství světa. Občas je potřeba poslechnout své tělo,“ uvedla čtvrtá žena z březnového halového mistrovství Evropy v Apeldoornu a finišmanka bronzové čtvrtkařské štafety.

„Když se podívám zpětně na minulý rok i letošní halovou sezonu, bylo toho opravdu hodně a tělo si řeklo o restart,“ dodala vycházející hvězda české atletiky.

20. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  13:01

Manuel už letos závodit nebude. Občas je potřeba poslechnout své tělo, prohlásila

20. srpna 2025  12:59

