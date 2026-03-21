Zlatá a unavená Manuel: Hlavně se těším do postele. Hnalo ji i srdíčko od přítele

Tomáš Kazda
  22:52
Od našeho zpravodaje v Polsku - Do Toruně přijížděla podle časů dosažených v sezoně jako pátá největší favoritka. Lurdes Gloria Manuel ale předpoklady otočila vzhůru nohama a každým výkonem se zlepšovala. Osobní rekord 50,76 ve finále pozlatila titulem. Česko přerušilo osmiletý medailový půst, má svoji halovou mistryni světa. „Samozřejmě to zní strašně hezky,“ nebránila se novému označení očividně velmi vyčerpaná čtvrtkařka, která musela na chvíli rozhovor přerušit a v klidu si sednout.
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa. | foto: Reuters

14 fotografií

Gratulace, halová světová šampionko!
Děkuji. Jsem strašně nadšená a taky unavená po tak náročných dnech. Nevím, co k tomu říct, fakt mám neskutečnou radost.

Ve finále jste znovu posunula svůj osobák, v Toruni už podruhé.
To zní moc hezky. Nemám k tomuhle závodu co říct. Fakt jsem se cítila celý šampionát dobře. Od rozběhů, přes semifinále až po finále.

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Které jste rozběhla velmi kvapně...
Je to tak, nečekala jsem to. Chtěla jsem zaběhnout dvoukilo rychleji, ale nemyslela jsem si, že bych mohla až takhle. Ale vyplatilo se to. V cílové rovince jsem se cítila dobře.

Na seběhu jste se šikovně dostala i před Norku Jägerovou, nejlepší ženu semifinále.
Chtěla jsem se před ni dostat. Bylo to náročné, ale povedlo se. Myslím, že by ten závod vypadal o něco jinak, kdyby ne.

Nakonec připomínal oba předchozí v Polsku. Vy na prvním místě až na cílovou čáru. Doteď jste říkala, že máte radši venkovní šampionáty. Nezmění tohle trochu váš názor?
Teď k tomu samozřejmě mám vztah kladnější (usmívá se). Ale i tak si myslím, že bude pořád ta venkovní sezona vyhrávat.

Běžela jste ve druhém finále, zatímco vaše soupeřky trnuly v sedačkách a čekaly, zda jim vyfouknete medaili. Co na nový formát říkáte?
Myslím, že zrovna v tomhle závodě to bylo výhodou. Pořád je to ale divné, že holky po doběhu čekaly, co my zaběhneme za čas.

14 fotografií

Fandili vám tu i nějací příbuzní?
Ne ne ne, ale viděla jsem spoustu českých fanoušků, takže jsem ráda, že přijeli podpořit české atlety.

Máte na tkaničkách treter i dva talismany. Povíte nám o nich něco?
Jojo. Srdíčko je od přítele, mám od něj vygravírovaný vzkaz, kolečko je od rodičů. Už je mám na tretrách druhým rokem.

Tréninková skupina vašeho trenéra Laurenta Meuwly bere i třetí místo díky Nizozemce Lieke Klaverové.
Myslím, že jsme na sebe všichni pyšní, že jsme to zvládli. Vložili jsme do toho hodně přípravy.

Loňskou venkovní sezonu jste vynechala, teď jste zlatá... To je návrat ve velkém stylu.
Vím, kolik jsme do toho návratu dali práce. Jsem ráda, že nám to vyšlo.

V neděli by vás měla čekat štafeta. Cítíte ještě síly? Žádnou náhradnici tu reprezentace nemá.
Uvidíme, ještě se to všechno bude řešit. Až se dostanu domů, tak se domluvíme, ale zatím jsem nad tím nepřemýšlela.

Přerušila jste osmileté čekání české výpravy na medaili. Vnímala jste to nějak?
Fakt mám radost, ale upřímně se těším až si lehnu do postele a odpočinu si.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.