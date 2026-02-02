„Lurdes se tváří, že jí zdravě, nesla si přede mnou ovoce, ale přitom měla plné kapsy muffinů,“ prozradila Nizozemka Klaverová.
„Je to pravda,“ usmála se Manuel. „Ale člověk potřebuje občas doplnit i cukry.“
Nizozemská skupina běžkyň, se kterou se pod vedením švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho připravuje také Manuel, se nedávno vrátila ze soustřední v Jihoafrické republice.
Pro dvacetiletou českou atletku šlo o nový začátek po trablech se zadním stehenním svalem, kvůli nimž vynechala minulé léto. Ostravský mítink je jejím prvním startem této halové sezony.
Už jste úplně v pořádku?
Podle tréninkového kempu ano. Zatím o tom svalu, co mě trápil, nevím. Doufám, že to takhle bude pokračovat. Uvidíme, jak to půjde. Nějak extrémně na výkon tlačit nebudu, spíše jsem zvědavá, co bych mohla běžet. Snad se budu postupně zlepšovat.
Jaká byla příprava v Jihoafrické republice?
Pořád mi chybí teplo, které tam bylo, kolem třiceti stupňů Celsia. Vrátili jsme se do Česka a tady je mínus sedm, což není úplně příjemné. Ale příprava proběhla docela dobře, měli jsme tam dobré podmínky, výborné zázemí. Udělali jsme hodně práce, takže uvidíme, co z toho vytěžím.
Jak náročné pro vás psychicky bylo, když jste musela vynechat letní sezonu?
Původně jsem si myslela, že vypadnu na pár týdnů. Že se to zahojí, v přípravě přidám a pojedu na další závody. Ale pak jsme si s trenérem říkali, že lepší bude sezonu úplně vynechat a nechat sval pořádně zahojit. Mrzelo mě to, protože jsem se na tu minulou sezonu těšila, byly tam skvělé soutěže. Ale na druhou stranu jsem si mohla dodělat věci, na které bych jinak neměla čas, třeba školu (odmaturovala na Obchodní akademii v Táboře).
Najdete na pauze kromě úspěšně složené maturity i jiné pozitivní věci?
To, že něco nejde, jak si představujete, vás může obohatit i jinak, takže se teď snažím víc cvičit, protahovat se, víc myslím na rozcvičení před tréninkem a samotným závodem. Ta pauza k něčemu byla.
Kdy jste znovu začala naplno trénovat?
Asi měsíc po Tokiu (po zářijovém mistrovství světa), někdy od října jsme začali. Nejprve to bylo takové naběhávání a postupně jsme se dostávali víc do rychlosti.
Loni jste říkala, že raději závodíte venku. Pořád to platí?
Po minulé halové sezoně, která se mi vydařila nad očekávání, už mám z haly neutrálnější pocit, ale pořád stejně raději závodím venku, kde máme každá vlastní dráhu a nemusíme sbíhat ke kraji. Hala je hodně o tom, že si musíte zvyknout na kontakt se soupeřkami, na tom teď s trenérem pracujeme.
Halovým vrcholem bude mistrovství světa v Toruni. Míříte tam?
Doufám, že se mi podaří splnit limit. Po zranění se chci ale v této halové sezoně rozkoukat a vrátit se do takového předzávodního režimu. V Toruni jsem byla minulý rok a běželo se mi tam dobře, takže i to je jeden z důvodů, proč bych se tam ráda dostala.
Lieke Klaverová říkala, že by v Ostravě ráda běžela pod 51 vteřin. Vy o časech moc mluvit nechcete, ale přece jen, nemáte nějaký v hlavě?
Na časy opravdu nemyslím, takže si nikdy neřeknu, že bych chtěla běžet tohle a tohle, spíš to nechám vždycky na pocitu. Zatím jsem ani nikde neběžela testovací čtvrtku, takže ani nevím, jak na tom přesně jsem.
Žádný cíl si letos nedáváte?
Kdybych se přiblížila k mému halovému osobáku, což je 51,15 vteřiny, tak by to bylo fajn. Vše bude záležet závod od závodu. Občas se mi totiž v minulosti nepovedlo běžet to, co jsme si s trenérem řekli. A pak třeba v Toruni jsem zaběhla osobní rekord o dost rychleji, než jsem čekala.