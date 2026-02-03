Osobák hned v prvním závodě. Manuel poznala novinku a líčila: Běh byl chladný

„Zajímavý závod, jako každý halový. Seběh byl trochu divoký, ale v závěru se mi to ještě povedlo zatáhnout,“ pochvalovala si dvacetiletá Manuel.
Nejprve se držela Nizozemky, která v ostravské hale vyhrála už počtvrté, načež se propadla na třetí místo Emmu Zapletalovou. Ale díky výbornému finiši se před Slovenku ještě dostala.
„Celkově jsme s trenérem dali do přípravy hodně sil, hodně jsme pracovali na detailech. Byla jsem v některých věcech i poctivější, takže jsem ráda, že se to ukázalo,“ řekla Manuel.
Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala
Měla v závěru více sil než Zapletalová, která vytvořila nový slovenský rekord 51,24?
„Celkově mi běh přišel docela dost chladný, nebo jak ho popsat. Závěr byl těžký, přece jen to je čtvrtka, ale běželo se mi dobře,“ uvedla Manuel.
Také si poprvé vyzkoušela nový systém závodů na 400 metrů, kdy vítěz vzejde ze dvou rozběhů a v němž odpadlo finále.
„Na mítincích mi to tolik nevadí, ale na velkých světových akcích nevím... Líbí se mi běžet normální finále se všemi holkami, protože čtvrtka je nevyzpytatelná a někdo může spadnout. Nemyslím si, že je to úplně férové, ale to není na mně,“ usmála se.
Nepříjemné je i to, že závodnice z prvního rozběhu musejí čekat, jak dopadne další souboj. „Čekání na časy a počítání, to podle mě není to správné finále,“ podotkla Manuel.
Před závodem nechtěla hovořit o tom, jaký čas by ráda zaběhla. „Samozřejmě jsem chtěla běžet rychle, ale je to začátek sezony, takže i kdybych běžela o něco pomaleji, tak je to přece jen můj první závod po dlouhé době. Byla jsem namotivovaná, abych mohla závodit. Jsem ráda, že jsem takhle mohla začít halovou sezonu.“