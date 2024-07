Dnešní atletika je i show. V médiích si o sobě nečtu, říká běžkyně Manuel

Když jste před pár týdny na mistrovství Evropy v Římě doběhla v závodě na 400 metrů na krásném čtvrtém místě, komu jste telefonovala jako prvnímu?

Měla jsem velkou radost a samozřejmě jsem nejdřív volala domů rodičům, protože mě moc podporují a měli stejnou radost jako já.

Kdo z nich je větší sportovní fanoušek?

Oba jsou moji velcí fanoušci a každý to dává najevo trochu jinak. Mamka mi přijde akčnější, zatímco u taťky to vypadá, že prožívá moje závody jakoby víc, ale vím, že oba mi fandí stejně.

Ani jeden z rodičů není Čech, povězte mi, jak se dali dohromady?

Je to trochu delší historie. Taťka pochází z Angoly a kdysi odjel na střední školu na Kubu. Odtud se vrátil domů do Afriky a dostal další možnost studia, tentokrát v Rusku. Vypravil se tam i se svými kamarády, kteří taky jeli do Ruska studovat. Tam se přes známé poznal s mojí mamkou, která je Ruska. Dali se dohromady a později se rozhodli, že nechtějí, aby v Rusku jednou vyrůstaly jejich děti.