Otec z Angoly, matka Ruska, Lu ale běhá za Česko: S rasismem jsem se nesetkala

Miluje závodění, v kategorii dorostenek září. Na mistrovství republiky, jež se koná v sobotu a neděli, se těší. „Chtěla bych po dlouhé době zažít ten úžasný pocit, který mívám na jiných republikách,“ sní talentovaná běžkyně Manuel. „Doufám, že v Táboře bude atmosféra nejlepší, protože jsem tady doma.“

V jihočeském městě žije od dvou let. „Je to tady krásný,“ rozplývá se při povídání pro iDNES.cz. Zakotvila tam se svými rodiči, kteří ji podporují v atletické kariéře. Jejich rodné země ještě nenavštívila. „Ale do Angoly bych se moc chtěla podívat,“ líčí. Po chvíli odmlky popisuje, proč se rodiče místo Ruska usadili v Česku.

„Byl tam cítit velký rasismus. Tady je to stoprocentně lepší, než co jsem slyšela z vyprávění mého taťky. Třeba já se s ničím naštěstí nesetkala a doufám, že ani nesetkám,“ přeje si.

Následně s úsměvem popisuje, jak se v jejich veselé domácnosti komunikuje.

Mistrovství republiky Domácí šampionát se uskuteční v Táboře 29. a 30. července, ozdobí ho oštěpař Jakub Vadlejch či koulař Tomáš Staněk, jeden z posledních startů v Česku čeká Barboru Špotákovou. Na Sokolské plovárně Jordán bude připravena Atletika pro děti, do fan zóny zavítají k autogramiádě i atleti.

„Bavíme se spolu rusky, taťka na nás občas mluví portugalsky a my mu odpovídáme, takže je to taková směs řečí,“ vypráví. „Česky se učím tady na škole.“

I přesto, že kromě ruštiny a portugalštiny ovládá i angličtinu a francouzštinu, zatím o studiu v zahraničí neuvažovala.

„Vypadá to lákavě, ale nevím, jaké by to mělo klady a zápory,“ vysvětluje. Na vysokou školu však po dokončení střední jít plánuje. „Ale vůbec ještě netuším, jaký obor by mě bavil.“

Teď studuje obchodní akademii, zrovna dokončila druhý ročník. „Vzdělání je důležité, ale kombinovat ho s vrcholovým sportem je náročné,“ uvědomuje si. „Naštěstí mi škola poskytla individuální studium, takže si testy plánuju na dny, kdy v ní jsem, což je, myslím, velké plus.“

Zatím se tak soustředí na atletiku. A vede si výborně, její osobní rekord na čtyřstovce momentálně čítá úctyhodných 53,19 vteřiny, v letošním světovém žebříčku do dvaceti let figuruje na 13. místě, mezi Evropankami je druhá. Čas by si ráda vylepšila na víkendovém šampionátu v Táboře.

„Určitě by to bylo super, ale možná bych si ho chtěla pošetřit na Evropu,“ směje se Manuel, která Jeruzalém, jenž mistrovství Evropy juniorů letos v srpnu hostí, dobře zná.

Loni tam totiž zazářila na kontinentálním šampionátu dorostenců. „Byla jsem druhá, rozhodně to byl zatím největší úspěch v mé kariéře,“ pyšní se. Už ale zabrušuje i mezi dospělé. Letos vyhrála Memoriál Josefa Odložila, vyzkoušela si halové mistrovství Evropy a loni jako náhradnice ve štafetě zažila atmosféru venkovního evropského šampionátu.

„Okoukávám taktiky, sleduju třeba, jak se holky rozcvičují, a sbírám zkušenosti,“ váží si Manuel příležitostí. „Holky jsou rychlé, vždycky doufám, že mě vytáhnou k dobrému času,“ popisuje, čeho si na závodění mezi dospělými cení nejvíce. „Myslím, že je dobré se někoho chytit, protože nemusím celý závod odtáhnout sama.“ Talentovaná Lu totiž spoléhá hlavně na silný finiš, který ji charakterizuje už od mládežnických kategorií.

„Zatím na to sázím, ale vím, že do budoucna musím zrychlit i začátek,“ uvědomuje si, že mezi starší konkurencí je potřeba dominovat už od startu.

Česká atletka Lurdes Gloria Manuel

Ambiciózní atletka se však soutěžních výzev nebojí, přijímá je mnohem radši než ty tréninkové. „Moc mě nebaví,“ přiznává se smíchem. „Miluju závodění, takže mám motivaci se zlepšovat i na tréninku,“ vypráví Manuel, které každodenní dřinu zpříjemňují týmoví kolegové. „Kdybych se musela připravovat sama, bylo by to horší.“

Když přichází na táborský ovál, začíná lehkým rozklusem, po němž se poctivě protáhne. „Pak si dám nějaké rovinky a přejdeme k hlavnímu tréninku,“ dodává, že ten se odvíjí podle toho, v jaké etapě přípravy zrovna je. „Jestli před závody, během nich nebo třeba na podzim, kdy je sezona soustředění.“

Na technice a rozvoji pracuje osmnáctiletá běžkyně se Šárkou Chládkovou. „Nemůžu si na ni stěžovat, jsem s ní maximálně spokojená,“ chválí zvesela, když jméno trenérky zaslechne. Atletice se nevyhne ani po příchodu domů, s mladším bratrem, který rovněž sviští po červeném oválu, společnou zálibu ráda probírá.

„Brácha je do toho zapálený, těší se na každé závody. Říká, že by chtěl taky zkusit čtvrtku, zatím běhá třístovku,“ vysvětluje Manuel, jež sama na distanci pro mladší atlety zářila. Přitom sportovní nadání ze začátku rozvíjela úplně jinde.

„Jako malá jsem zkoušela gymnastiku, ale ta mi teda upřímně vůbec nešla,“ rozesměje se opět. „Učitelky si pak při školních závodech začaly všímat, že jsem rychlá a porážím soupeřky o velký kus, tak navrhly rodičům, jestli bych nechtěla zkusit atletiku. A já už u ní zůstala.“ Ovšem i královna sportů ji nejdříve vyslala trochu jiným směrem.

„Ze začátku jsem dělala krosy a osmistovky, ale rozhodně mi to nechybí.“ Čtvrtkařský záhul nyní prokládá i stovkou a dvoustovkou. „Běhat pořád 400 metrů by mě asi nebavilo. Myslím, že je dobré si občas dát sprint mimo čtvrtku, vyhovuje mi to i jako trénink,“ říká atletka, která už dlouho obdivuje běžeckého krále Usaina Bolta.

„Největší vzor na čtvrtce je asi Sydney McLaughlinová-Levroneová, která přešla z překážek na hladkou. Hodně holek je dobrých, mám ráda třeba i Femke Bolovou.“ Třiadvacetiletá Nizozemka za své úspěchy sklízí vlnu pozornosti, osmnáctiletá Manuel už si taky všímá drobnohledu, pod nějž se postupně dostává.

„Je to zavazující, protože to vzbuzuje dojem, že lidi od vás očekávají velké věci,“ cítí. „Ale dá se to zvládnout, když budu psychicky i fyzicky v pořádku a nebudu zraněná, nebude na mě mít tlak žádný vliv.“ Manuel nedělají problémy ani zaplněné ochozy. „Pomáhá mi to, protože chci předvést, že něco umím, a přestože nerada trénuju, dokážu vyšvihnout skvělý výkon.“