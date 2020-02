Tituly a osobní rekordy. Spokojenost, hlásí hradečtí atleti

Trojice atletů hradeckého Sokola Lukáš Hodboď, Marek Bahník a Michal Desenský na letošním halovém mistrovství republiky v atletice v Ostravě zářila.

Výsledkem byly domácí tituly pro Hodbodě v závodě na 800 metrů a Bahníka ve výšce a stříbro pro čtvrtkaře Desenského, jehož napodobil další hradecký výškař Jakub Bělík. Novopečený juniorský šampion totiž vyhrál bitvu o stříbro, která se odehrála za zády oddílového kolegy Bahníka.

Hodboď se dohodl na tempu a byl z toho výborný čas

První dva okruhy pole běžců odtáhl sám, pak ho na jeden vystřídal jeho největší soupeř a velký spolufavorit Filip Šnejdr, ale v závěrečném si to rozdali na férovku o titul.

Právě tohle přineslo hradeckému půlkaři Lukáši Hodboďovi skvělý čas 1:47,81, kterým překonal rekord českého halového šampionátu. A zároveň domácí titul.

„Určitě jsem moc spokojený. Jsem rád, že jsme se s Filipem po dlouhé době dohodli, že chceme běžet rychleji. Tohle nás oba posune dál a oběma se to bude vzhledem k olympiádě hodit,“ uvedl v cíli letos čtyřiadvacetiletý běžec.

Finálový závod v běhu na 800 metrů podle jejich dohody také probíhal. „Byli jsme domluvení, že ho na čtyřstovce pustím dopředu a v posledním kole že se bude závodit,“ vysvětloval Hodboď.

Vedle titulu tak slavil svůj nový osobní halový rekord, jenž je zároveň rekordem šampionátu: „Věděl jsem, že by mohl padnout, bylo nás ale víc, kdo by ho mohl překonat.“ Povedlo se to právě jemu, už vlastně historický, třiadvacet starý zápis Romana Oravce vylepšil o čtyři setiny.

Finálový závod domácího šampionátu byl pro Hodbodě zároveň rozlučkou s letošní halovou sezonou, nyní už vyhlíží tu venkovní. Může s optimismem. „Jednoznačným cílem je udržet se v rankingu tam, kde mi to zajistí nominaci na olympijské hry,“ říká rozhodně.

Bahník zvládl jak titul, tak nový osobní rekord

Zdánlivě to, alespoň podle zápisu, vypadalo z jeho pohledu na jednoduchý závod. První výška - 208 centimetrů - kterou na první pokus jako základní přeskočil, totiž byla pro největší soupeře za ním maximem, další už nepřekonali.

Letos jednadvacetiletý Marek Bahník tak měl titul halového mistra republiky v kapse už velmi brzy poté, co v soutěži skákat vůbec začal. „V tom byl ten závod pro mě trochu nezvyklý, protože pak už jsem skákal jen sám. Ale vyhovovalo mi to,“ uvedl výškař hradeckého Sokola.

V Ostravě byl vůbec prvním atletem, který se z letošního titulu mohl radovat, výška totiž skončila ze všech disciplín nejdříve. I přesto, že ji jako vítěz přece jen trochu prodloužil. Počtem pokusů ale ne zase tolik. Následujících 220 centimetrů přeskočil, stejně jako předcházející výšky 208 a 213, na první pokus a pak si nechal laťku na stojanech zvýšit na 225 centimetrů.

Tedy o centimetr výš, než byl jeho osobní rekord, jejž vytvořil na začátku února v Hustopečích. Stačil mu opět jen první pokus a nové osobní maximum bylo na světě. Nezdary přišly až na výšce 227 centimetrů. „Skákal jsem ji už v Hustopečích, ale ani tam to nevyšlo. Ono je těžké po zlepšení osobního rekordu skákat o další. Nijak špatné pokusy to ale nebyly,“ popisoval Bahník.

Každý centimetr navíc ho posunuje blíž k výškařské elitě, ale jak to bude vypadat v létě, teprve uvidí: „Každý chce skákat co nejvíc.“ Ale kam to bude letos, nedokáže odhadnout: „Letos je olympiáda, ale pro mě je to spíš vzdálenější cíl.“

Desenský ukončil pětileté čekání, stříbro proto bere

Titul to sice není, ale kvůli tomu čtvrtkař Michal Desenský nijak netruchlí.

V závodě na 400 metrů si totiž v Ostravě doběhl pro stříbro časem, který je jeho novým osobním maximem, dokonce lepším než venku na dráze.

„Konečně se mi to podařilo, čekal jsem na to pět let,“ radoval se poté, co časem 46,36 sice o 24 setin zaostal za vítězným Pavlem Maslákem, trojnásobným halovým mistrem světa na této trati, ale jímž o tři setiny vytvořil kariérní maximum.

„Několikrát už jsem měl natrénováno tak, že bych mohl Tallinn překonat, ale nikdy jsem formu neprodal, třeba i kvůli zranění. Až teď,“ poznamenal letos sedmadvacetiletý atlet hradeckého Sokola.

O tom, zda mohl ohrozit, alespoň časem, favorizovaného Masláka, nespekuluje: „Je to hala, tam hraje důležitou roli třeba seběh, je to trochu jiné než venku, kde můžete běžet víc na sebe.“

Dobrou formu, která ho před několika málo týdny držela dokonce na prvním místě evropských tabulek, zkusí Desenský ještě využít na mítinku v Bělehradě, kam včera odletěl. A pak už se soustředí na léto s vyhlídkou startu na olympijských hrách.

„V jednotlivcích to je těžké, větší šance je ve štafetě, kde zatím postupové místo držíme. Další štafety, třeba Australané, nám ale šlapou na paty,“ uvedl.