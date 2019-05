Po Diamantové lize touží běžkyně Sekanová po českém rekordu

Na mistrovství už startovala dříve a na nominaci cílí i letos. Test formy si vyzkoušela v Šanghaji na druhém podniku Diamantové ligy, což je elitní seriál atletických mítinků. Úspěšně. Na trati 3 000 metrů překážek, kterému se říká stýpl, doběhla v těžkých podmínkách v čase 9:49.23 minuty.

„Diamantová liga je pro mě stejný sen jako olympijské hry,“ uvedla 29letá Sekanová. „Tušila jsem, že mi místní čas a klima v Šanghaji nebudou dělat dobře, ale poprala jsem se s tím a závod dokončila pod 9:50, takže jsem spokojená. Šlo o můj šestý nejlepší čas vůbec.“

Sekanová už v Číně závodila a věděla, co ji čeká. Aby toho naspala co nejvíce, brala si i prášky na spaní. „Tělo bylo ale tak zblblé, že to moc nepomohlo a spala jsem strašně málo. Výkony to pak určitě ovlivní,“ poznala běžkyně z Borovan na Českobudějovicku.

V Šanghaji šlo o její první ostrý letošní start. Další přidala týden po návratu. Za klub USK Praha závodila ve Španělsku na Poháru mistrů evropských zemí, kde získala českému klubu body po dvou čtvrtých místech na tratích 1 500 a 3 000 metrů. Na osobní rekord ve stýplu bude chtít zaútočit 9. června na mítinku v Německu.

„Cíl je vyběhnout si nominaci na mistrovství světa. Limit je 9:40,“ upřesnila běžkyně. Sekanová má svůj rekord 9:41.84 minuty. Pokud se jí nominace povede, bude to zároveň znamenat i nový český rekord. Ten drží Marcela Lustigová od roku 2011 za čas 9:41.73 minuty.

„Nominace na mistrovství světa je letos můj největší cíl. Když se povede, spojím to i s českým rekordem. Splnila bych dva hlavní cíle v jeden závod,“ dodala Jihočeška s tím, že věří v progres i díky zimní výměně trenéra. Od zimy trénuje pod vedením Jiřího Coufa.

Jestli se jí to v Německu nepovede, pokusí se na rekord zaútočit jinde. A může to být znovu na Diamantové lize. „Nebráním se další účasti, ale stýpl není na každém podniku a o evropské závody je velký zájem. Tohle budu řešit až po Německu.“

Dlouhodobý výhled Sekanové se nemění, 3 000 metrů překážek je její hlavní disciplínou a znovu v ní bude usilovat o nominaci na olympijské hry. Minulé v brazilském Riu de Janeiru jí unikly o pouhých osm setin vteřiny.

Jestli dokáže stabilně běhat na 9:40, může zaútočit na další sen. Sen olympijský.