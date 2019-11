Světový maraton do kopce. Maršánová okusila euforii i totální bezmoc

Když před deseti lety Lucie Maršánová povzbuzovala svého spolužáka, který finišoval při Pražském mezinárodním maratonu ve vloženém studentském štafetovém běhu, nesměle špitla, že by si někdy ráda zaběhla celou maratonskou trať.

A v neděli 17. listopadu 2019 si atletka pocházející z Rančířova u Jihlavy svůj sen splnila. Jako členka reprezentačního týmu České republiky v bězích do vrchu se vydala do Argentiny.

V kratších bězích do vrchu patří devětadvacetiletá Maršánová už dlouhodobě mezi evropskou, respektive světovou širší špičku (v letech 2016 až 2018 se třikrát umístila na mistrovství Evropy nebo světa mezi nejlepší desítkou - pozn. red.); letos však objevila i kouzlo skyrunningu. A na evropském šampionátu v italském Bognancu doběhla v září pátá.

V horském prostředí argentinského města Villa La Angostura čekalo před pár dny na maratonce převýšení více než 2 200 metrů.

„První polovinu se mi běželo perfektně, lepší pocity jsem snad nikdy nezažila,“ popisuje Maršánová. Při běhu závodnice vnímala kouzelnou přírodu a členitý terén: úžasné kopce, táhlé svahy, ale i rychle se střídající krátké prudké vybíhání a sbíhání. Místy se objevily i rychlé rovinaté úseky, přebíhání přes řeku, spousty menších potůčků, klikaté cestičky v lese, prašné cesty i bahno... Na nejvyšším kopci závodníci běželi asi kilometr ve sněhu.

Do 25. kilometru se Maršánová držela mezi 4. až 6. místem. Po dvou a půl hodinách ovšem přišel zlom. „Najednou se všechno během patnácti minut změnilo v totální bezmoc,“ upozorňuje na krizi. „Sešlo se víc faktorů: nadmořská výška, do které jsme v tu chvíli vystoupali, ale i chybějící slíbená první občerstvovací stanice. Pila jsem vlastně poprvé až po dvanácti kilometrech. Ve větrném počasí jsem cítila chlad způsobený přeběhy potoků. Silový běh ve sněhu rychle ubíral energii,“ doplňuje.

Během poslední půlhodiny výstupu se před českou závodnici dostalo asi deset běžkyň. „Hlava sice chtěla, ale tělo mi nedovolilo reagovat. Naštěstí byl konec z lehce technického kopce, a to mi vyhovovalo,“ dodává Maršánová.

Díky tomuto závěru udržela rodačka z krajského města Vysočiny 15. místo. Závod dokončila po 4 hodinách a 6 minutách jako nejlepší z pěti Češek. Za vítěznou Rumunkou Christinou Simonovou zaostala o šestnáct minut.

Maršánová vzhlíží s odhodláním i do příští sezony: „Chtěla bych absolvovat některé závody patřící do serie Golden Trail Series. Ráda bych se kvalifikovala na mistrovství Evropy v krátkém běhu do vrchu a na světový šampionát ve skyrunningu. Mým hlavním cílem však bude mistrovství světa v horském maratonu na Lanzarote,“ plánuje.