Londýnský maraton Muži: 1. Sawe (Keňa) 2:02:27, 2. Kiplimo (Ug.) 2:03:37, 3. Munayo (Keňa) 2:04:20, 4. Nageeye (Niz.) 2:04:20, 5. Tola (Et.) 2:04:42, 6. Kipchoge (Keňa) 2:05:25 Ženy: 1. Assefaová (Et.) 2:15:50 - světový rekord v čistě ženském závodě, 2. Jepkosgeiová (Keňa) 2:18:44, 4. Hassanová (Niz.) 2:19:00, 4. Desseová (Et.) 2:19:17, 5. Cheruiyotová (Keňa) 2:22:32, 6. Chesangová (Ug.) 2:22:42