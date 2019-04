Londýnský maraton běží rekordman Kipchoge i domácí hvězda Farah

Silně obsazené je i ženské startovní pole, kterému vévodí trojnásobná vítězka Mary Keitanyová a obhájkyně Vivian Cheruyiotová.

Olympijský vítěz Kipchoge bude útočit na rekordní čtvrté vítězství a chystá se na první maraton po loňském Berlíně, kde časem 2:01:39 stanovil světový rekord. Čtyřiatřicetiletý Keňan je suverénem disciplíny a vyhrál jedenáct z dvanácti maratonů, ke kterým od roku 2013 nastoupil.

Čtyřnásobný olympijský vítěz z dráhy Farah se na silnici stále zlepšuje. Na podzim v Chicagu si připsal první vítězství na některém z velkých maratonů v čase 2:05:11. Loni v Londýně skončil třetí zhruba dvě minuty za Kipchogem. Je ale přesvědčen, že od té doby výrazně pokročil.

„Učím se za pochodu. Maraton je úplně jiný než dráha. A závodit loni v Londýně proti Eliudovi byla tvrdá škola. Ale věřím, že jsem se hodně naučil,“ řekl šestatřicetiletý Brit.

Na startu v neděli bude i jediný Kipchogeův přemožitel Wilson Kipsang, jenž k tomu v Berlíně 2013 potřeboval tehdejší světový rekord. Znovu poběží i Shura Kitata z Etiopie, který loni v Londýně ztratil na Kipchogea jen 32 sekund.

Na čtvrté vítězství v Londýně bude podobně jako Kipchoge útočit Keitanyová, která by tím vyrovnala Norku Ingrid Kristiansenovou. Když v Londýně triumfovala před dvěma lety naposledy, vytvořila časem 2:17:01 světový rekord v čistě ženském závodě bez mužských vodičů.

Hlavní soupeřkou sedmatřicetileté Keitanyové, která vedle úspěchů v Londýně vyhrála čtyřikrát maraton v New Yorku, by měla být obhájkyně vítězství Cheruioytová. Ta v listopadu skončila za suverénní Keitanyovou druhá v New Yorku.

Obě Keňanky k sobě mají blízko. „Jsme kamarádky, ale když dojde na závod, tak musíme bojovat, musíme být soupeřky. Ale naše rodiny se vídají,“ řekla pětatřicetiletá Cheruiyotová, jejíž pětiletý syn si hrává se šestiletou dcerou a desetiletým synem Keitanyové.

Do boje o vítězství mohou zasáhnout také další úřadující šampionky velkých maratonů - vítězka z Berlína Gladys Cheronová, nejrychlejší žena z Chicaga Brigid Kosgeiová nebo nejlepší z Tokia Etiopanka Birhane Dibabaová.

Ženy se v neděli v Londýně vydají na trať v 10:25 SELČ, muži odstartují v 11:10.