Kipchoge ovládl Londýnský maraton v druhém čase historie

Londýnský maraton Muži: 1. Kipchoge (Keňa) 2:02:37, 2. Geremew 2:02:55, 3. Wasihun 2:03:16, 4. Kitata (všichni Et.) 2:05:01, 5. Farah (Brit.) 2:05:39, 6. Tola (Et.) 2:06:57. Ženy: 1. Kosgeiová 2:18:20, 2. Cheruiyotová (obě Keňa) 2:20:14, 3. Derejeová (Et.) 2:20:51, 4. Cheronová 2:20:52, 5. Keitanyová (obě Keňa) 2:20:58, 6. Sissonová (USA) 2:23:08.