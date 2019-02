Ledových 42 kilometrů. Maraton se vrací na zamrzlou hladinu Lipna

Prvnímu ročníku závodu počasí nepřálo a běžel se po souši. Druhý celý po ledě a ten loňský měl kombinovanou formu. Kus po ledě a kus po břehu. Letos čeká účastníky pozměněná trasa.

„Rozhodli jsme se, že závodníky vyženeme trochu víc doprostřed Lipna. Vyrazí z Černé směrem k ostrovu Tajvan a pak se otočí na Radslav a vyrazí k Lipnu nad Vltavou. Běžci si užijí tu pravou rozlehlost nádrže,“ těší se Černá.

Pořadatelé trasu vytyčili kolíky. Část jí projeli na běžkách, část pak na vznášedle. A letos poprvé dají běžcům i možnost, aby si ji přenesli do svých chytrých hodinek a telefonů ve formě souřadnic.

„Led je stabilní. Na některých místech se může stát, že se závodníkům proboří noha do vzduchové kapsy a půjdou do mokra, ale celí by se namočit neměli,“ pousměje se Černá.

Ředitelka závodu říká, že letos bude trasa příznivá i pro běžkaře v kategorii freestyle. Naopak bruslaři ostrouhají. Led není po celé trase kvalitní.

Pořadatelé jako v předchozích letech připravili trasy na maraton, půlmaraton, desetikilometrový běh a kategorii freestyle, kdy mohou závodníci trať absolvovat na čemkoliv, co pohání vlastní silou.

„Nově jsme letos připravili kategorii offspring maraton. To znamená, že se na trať může postavit i roční dítě, ale musí mít dospělý doprovod,“ usmívá se Černá.

„Vycházíme tím vstříc celým rodinám, které si sem přijedou užít víkend. Maminka si může vzít běžky, dítě do vozíku a absolvuje maraton,“ podotýká.

O bezpečnost se jako každý rok postarají vodní záchranáři. Start bude v 10.30 hodin dopoledne.