Překážkářka Botková zaběhla na ME do 18 let juniorský i dorostenecký rekord

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  19:40

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Linda Botková v akci na atletickém mistrovství Evropy do 18 let. | foto: Česká atletika

Šestnáctiletá Linda Botková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rieti česká naděje ve finále naprosto dominovala a vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami. Triumfovala i se štafetou, další české tituly přidali vícebojař Sebastián Andrejev a mužská štafeta.

Botková své možnosti naznačila už v rozběhu a semifinále, kdy své osobní maximum a rekord šampionátu postupně zlepšila na 56,78 sekundy.

Anglický komentátor přímého přenosu už před finále avizoval, že by se mohl otřásat nejlepší čas kategorie do 18 let, který už od roku 1983 držela výkonem 56,01 sekundy Bulharka Radostina Štěrevová.

Tento výkon Botková smetla o 82 setin sekundy a v dorostenecké kategorii, do níž patří prvním rokem, se globálně zařadila na druhé místo historických tabulek. Jen současná absolutní světová rekordmanka Sydney McLaughlinová z USA byla rychlejší díky výkonu 54,15.

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O juniorský evropský rekord připravila mladá česká reprezentantka Rumunku Ionelu Tirleaovou-Manolacheovou, která byla v roce 1995 o sedm setin pomalejší. Dvojnásobná mistryně světa Femke Broedersová-Bolová běžela jako juniorka nejrychleji 55,32.

Botková v rozhovoru na svazovém youtubovém kanále nemohla uvěřit tomu, co dokázala. „Já vlastně vůbec nevím, co se stalo. Ten závod jsem si strašně užila. Vím, že jsem se hrozně těšila,“ řekla. Neupínala se ke konkrétnímu času, aby pak případně nebyla zklamaná. „Měla jsem někde vzadu v hlavě ten evropský rekord do 18 let, ale že by to reálně mohlo vyjít, to jsem si nemyslela,“ poznamenala.

V Rieti se postarala o třetí české individuální zlato. Navázala na úspěchy kladiváře Josefa Pazdery a dálkařky Kristýny Záhořové. Čtvrtý individuální titul českých barev na závěr programu získal v desetiboji Andrejev, který si osobní rekord zlepšil na 7523 bodů a vyhrál o 16 bodů před Estoncem Aleksanderem Metsmakerem.

Linda Botková v akci na atletickém mistrovství Evropy do 18 let.

Zhruba hodinu po vítězném finále Botková rychlou třístovkou výrazně přispěla k tomu, že společně s Klárou Kaděrovou, Anetou Onderkovou a Annou Cerovskou ovládly štafetu s úseky dlouhými 100, 200, 300 a 400 metrů.

Finišmance Cerovské předala kolík s náskokem, který česká čtvrtkařka s přehledem udržela. Časem 2:05,66 minuty nechaly o více než sekundu za sebou druhé Polky.

Pak je ve stejné štafetě na 1000 metrů napodobili čeští dorostenci, kteří měli v sestavě dva medailisty z individuální čtvrtky Jakuba Marka a Lukáše Bednaříka. Společně se sprintery Janem Tuháčkem a Štěpánem Vardžákem zvítězili časem 1:51,44 o 37 setin před Španělskem.

Celkem Česko v Rieti získalo šest zlatých, dvě stříbrné a pět bronzových medailí, čímž se v hodnocení zemí zařadilo na druhé místo za Británii. Z českého pohledu to bylo nejúspěšnější dorostenecké ME v historii, která začala v roce 2016. Před dvěma lety si čeští atleti z Banské Bystrice odvezli sedm medailí.

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