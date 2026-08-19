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Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

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  8:55
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Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české atlety, kteří letos poprvé po 88 letech nezískali na kontinentálním vrcholu jedinou medaili.

V roce 1998 Formanová vyhrála na osmistovce halové mistrovství Evropy, o rok později na této trati vládla světu jak pod střechou, tak venku.

Dvaapadesátiletá legenda nyní na Facebooku hodnotí nepovedený šampionát, který se v Birminghamu uskutečnil minulý týden. A nelíbí se jí chování současné generace.

„Nezaplétala jsem si culíky, nedělala make up, neměla dlouhé nehty, nic z toho mě nezajímalo. Cílem bylo uspět,“ vzpomíná na dobu, kdy sama na nejvyšší úrovni závodila. „Někdy se to povedlo, někdy ne. Ale nikdy jsem v komentářích neříkala, že si to jdu užít. Užít si to můžete, když uspějete. Chybí nám skromnost a pokora.“

V komentářích pod příspěvkem, který nasbíral skoro dva tisíce lajků, s ní souhlasí jiná bývalá vynikající atletka Šárka Kašpárková, v trojskoku mistryně světa z roku 1997 a bronzová olympijská medailistka z her v Atlantě 1996.

„V dnešní době bohužel o úspěchu nehovoří jen výsledky na dráze, ale také počet sledujících na IG nebo FB. Takže kdo má hodně sledujících a sponzorů, které prezentuje, se má často lépe, než když se umístí do osmého místa. Tohle bohužel přináší dnešní doba a často se dělají hvězdy z lidí, kteří si to ještě nezaslouží.“

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„Jsem šťastná, že jsem závodila ještě v době, kdy se úspěch a neúspěch hodnotil jen podle předvedených výsledků a výkonů na dráze.“

Českých atletů se přímo v Birminghamu naopak zastala legendární oštěpařka a místopředsedkyně svazu Barbora Špotáková.

„Každý, kdo se sem dostal, je výjimečný a obdivuhodný člověk. Mnozí atleti studují, jiní u toho i pracují a atletice obětují hrozně moc za hrozně málo. Měli by mít opravdu jen obdiv, a ne snášet odpornou kritiku. Přijde mi, že si to nezaslouží, já za všemi stojím,“ prohlásila.

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Formanová ji chápe, když na úvod svého příspěvku píše: „Částečně musím souhlasit s Bárou Špotákovou, že není lehké se probojovat na velkou akci, jako je ME, MS, OH.“

Ale pak své nástupce a nástupkyně kritizuje.

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