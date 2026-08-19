Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

V roce 1998 Formanová vyhrála na osmistovce halové mistrovství Evropy, o rok později na této trati vládla světu jak pod střechou, tak venku.
Dvaapadesátiletá legenda nyní na Facebooku hodnotí nepovedený šampionát, který se v Birminghamu uskutečnil minulý týden. A nelíbí se jí chování současné generace.
„Nezaplétala jsem si culíky, nedělala make up, neměla dlouhé nehty, nic z toho mě nezajímalo. Cílem bylo uspět,“ vzpomíná na dobu, kdy sama na nejvyšší úrovni závodila. „Někdy se to povedlo, někdy ne. Ale nikdy jsem v komentářích neříkala, že si to jdu užít. Užít si to můžete, když uspějete. Chybí nám skromnost a pokora.“
V komentářích pod příspěvkem, který nasbíral skoro dva tisíce lajků, s ní souhlasí jiná bývalá vynikající atletka Šárka Kašpárková, v trojskoku mistryně světa z roku 1997 a bronzová olympijská medailistka z her v Atlantě 1996.
„V dnešní době bohužel o úspěchu nehovoří jen výsledky na dráze, ale také počet sledujících na IG nebo FB. Takže kdo má hodně sledujících a sponzorů, které prezentuje, se má často lépe, než když se umístí do osmého místa. Tohle bohužel přináší dnešní doba a často se dělají hvězdy z lidí, kteří si to ještě nezaslouží.“
„Jsem šťastná, že jsem závodila ještě v době, kdy se úspěch a neúspěch hodnotil jen podle předvedených výsledků a výkonů na dráze.“
Českých atletů se přímo v Birminghamu naopak zastala legendární oštěpařka a místopředsedkyně svazu Barbora Špotáková.
„Každý, kdo se sem dostal, je výjimečný a obdivuhodný člověk. Mnozí atleti studují, jiní u toho i pracují a atletice obětují hrozně moc za hrozně málo. Měli by mít opravdu jen obdiv, a ne snášet odpornou kritiku. Přijde mi, že si to nezaslouží, já za všemi stojím,“ prohlásila.
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Formanová ji chápe, když na úvod svého příspěvku píše: „Částečně musím souhlasit s Bárou Špotákovou, že není lehké se probojovat na velkou akci, jako je ME, MS, OH.“
Ale pak své nástupce a nástupkyně kritizuje.