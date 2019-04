Beru to jako ocenění české atletiky, říká čerstvě zvolený Varhaník

„Jako nově zvolený viceprezident mohu říct, že vidím enormní potenciál pro rozvoj evropské atletiky, mistrovství Evropy, ale také naší práce s mládeží,“ věří Varhaník.

Jaké jsou vaše pocity po zvolení?

Jsem potěšen, že mě členské země zvolily do této pozice. Beru to však jako ocenění celé české atletiky. Mé zvolení je důsledkem toho, co se nám v české atletice daří dělat. Doufám tedy, že se nám bude dařit i nadále, a těším se na práci ve své nové funkci.

Zpravodajství z kongresu EA v Praze

Co konkrétně se české atletice daří?

Tím, že jsme během několika posledních let uspořádali v Česku významné světové či evropské atletické záležitosti, tak jsme ukázali, že Češi jsou stále výborní pořadatelé. Druhá elementární věc pak jsou výsledky našich atletů a vzrůstající počty naší členské základny. Každý vidí, jak se staráme o mládež, že to není jenom část vrcholového a výkonnostního sportu, ale atletiku prezentujeme jako sport pro všechny. A proto myslím, že je teď v České republice velmi populární.

Předseda Hansen o Varhaníkovi „Libor je mým příletem po mnoho let. V Česku odvádí fantastickou práci, což je nejdůležitější předpoklad k tomu, aby byl zvolen i do mezinárodní funkce. Když nedokážete odvádět dobrou práci doma, proč byste měli být zvoleni do mezinárodní organizace? Velmi se těším na další, ještě užší spolupráci s ním.“

Jaké jsou vaše plány v užším vedení EA?

Rád bych posílil vliv evropské atletiky. Myslím, že evoluce každého ze sportů vyžaduje, aby se přibližoval potřebám současnosti. Atletika je globální světový sport a byl bych rád, kdyby Evropa byla jakousi laboratoří světové atletiky a abychom našli cesty k dialogu s ostatními světovými asociacemi a tento cíl se nám podařilo naplnit.

Staronový předseda Evropské atletiky Svein Arne Hansen vás označil jako pracovitého a schopného společníka, berete to jako závazek?

Určitě to jako závazek cítím. Myslím, že náš vztah je výborný. Čtyři roky jsem s ním pracoval v Radě i výkonném výboru, společná práce se nám líbí a daří a jsem rád, že budeme mít další čtyřleté období na to v ní pokračovat.