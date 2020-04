VIDEO: Špotáková náboj má a chce v Tokiu závodit i příští rok, říká Varhaník

Odložení velkolepého sportovního svátku v japonské metropoli o rok proti původnímu termínu má enormní dopady nejen na sportovce, ale také na rozpočet a náklady celé akce. Libor Varhaník, významný tuzemský sportovní funkcionář, si je všech těchto negativ vědom. Zároveň připouští, že posun olympijských her kvůli pandemii koronaviru o rok je správným krokem.

„Jeden ze základních atributů olympijských her je princip rovnosti a při současném rušení kvalifikací a jiných omezeních tréninku v různých částech světa by hry nebyly fér. I kdyby se uskutečnily za nějakých zdravotních a bezpečnostních opatření, tak by se na ně nemuseli dostat ti, kteří by měli,“ uvědomuje si.

Ze své pozice předsedy atletického svazu komunikuje se sportovci, kterým verdikt pořadatelů a Mezinárodního olympijského výboru překopal plány. „Rozptyl, jak sportovci reagují, je velmi široký,“ prozrazuje.

„Jsou tací, kteří odložení propagovali právě z principu nemožnosti kvalitního tréninku a rovnosti příležitostí na celé planetě. Pak jsou ti, kteří stojí na začátku kariéry a když by se na olympiádu dostali, tak by je to posunulo výš. U nich jsem viděl velké zklamání, byli to mladí sportovci, kteří měli sen, že se podívají na olympiádu, která je nyní odložená. Ne že by ukápla nějaká slzička, ale určitě byli smutní,“ dodává.

„Pak je entita těch, kteří do Tokia chtěli jet pro medaile. A ti se ještě dělí na skupinu, která ještě nějakou olympiádu stihne a rok posunu pro ni tolik neznamená, a skupinu, která brala tyto hry jako vyvrcholení své kariéry. A pro tyto sportovce je hledání motivace velmi obtížné. Nicméně mám velkou radost, že všichni, se kterými jsem mluvil, motivaci našli,“ zvěstuje dobré zprávy.

K Tokiu jakožto konečné stanici v zářné kariéře se upínala také dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. A na jejím rozhodnutí v Japonsku startovat nic nezměnil ani fakt, že na motivačním plakátu, na kterém si odškrtávala dny do olympiády, najednou 365 dalších přibylo.

Barbora Špotáková ve finálovém závodě na MS v Dauhá.

„Po našem rozhovoru jsem měl pocit, že náboj v sobě má, potvrdila mi, že se her zúčastnit chce,“ říká Varhaník.

V Českém olympijském výboru má na starost ekonomiku a marketing a snaží se tedy vypátrat, jak se posun her v Tokiu promítne do rozpočtu české výpravy.

„Posun určitě situaci nezlevní a nezůstane ani stejná. Náklady budou dramaticky větší, jak pro pořadatele, MOV, národní olympijské výbory i mezinárodní sportovní federace,“ nezastírá Varhaník. „Doufám, že pro nás to budou jednotky milionů a ne desítky. Ale teď by ode mě nebylo zodpovědné říct nějakou konkrétní částku, protože bych věštil z křišťálové koule,“ dodává.

Aktuálním turnajovým a závodním půstem však trpí především sami sportovci. Konkrétně atleti, jimž by v těchto týdnech normálně startovala venkovní sezona, přicházejí o výdělky ze soutěží. Je o ně postaráno?

„Když srovnám tuto záležitost s jinými státy, tak tam pomáhají průmyslu, kultuře i sportu. Například Švýcarsko či Švédsko hned v prvních dnech nouzových opatření jednoznačně definovaly částku na zmírnění škod, které zrušení sportovních akcí přineslo. My zatím žádnou informaci o postoji vlády k takovému opatření nemáme, intenzivně jednáme s Národní sportovní agenturou. Chci věřit, že k nějaké kompenzaci dojde, ztráty jsou ve sportu také obrovské,“ zdůrazňuje Varhaník.

Atletický svaz s ohledem na téměř kompletní výpadek sportování jak pro profesionály, tak širokou veřejnost, ukazuje na svých komunikačních kanálech způsoby, jak udržovat tělesnou kondici i v domácích podmínkách.

„Vytvořili jsme ukázková videa, aby děti mohly doma vykonávat nějaké pohybové aktivity. V projektu Hýbeme se s atlety nám pomohli i přední reprezentanti a jak my vzpomínáme na Zátopkovy kanady, jednou se třeba lidé budou dívat, jak se naši špičkoví sportovci v těchto těžkých podmínkách připravovali,“ uzavírá Varhaník.