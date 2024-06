Německý desetibojař Neugebauer útočil v Eugene na hranici 9000 bodů

„Je to úžasné. Nedokážu ani slovy popsat, jak se teď cítím,“ řekl ESPN Neugebauer, jenž dal obhajobě loňského univerzitního titulu přednost před dnes začínajícím mistrovstvím Evropy v Římě. Vrcholem sezony budou olympijské hry v Paříži, kde bude jednou z mála německých atletických medailových nadějí. „Za týden nebo za dva se zase vrhneme do práce. Těším se na to,“ uvedl Neugebauer.

Devítitisícovou hranici dosud překonali jen Francouz Kevin Mayer (9126), Američan Ashton Eaton (9045), olympijský vítěz z Atén Šebrle (9026), jenž to v Götzisu v roce 2001 dokázal jako první v historii, a Kanaďan Damian Warner (9018). Před Neugebauerem je v tabulkách ještě trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák, jehož světový rekord z pražského Strahova z roku 1999 měl hodnotu 8994.

Celkově absolvoval Neugebauer v dějišti předloňského MS osmý nejkvalitnější desetiboj historie a vylepšil o 125 bodů svůj národní rekord, který vytvořil na univerzitním šampionátu NCAA loni v Austinu. Skočil na příklad 786 cm do dálky a 207 cm do výšky, výkonem 17,46 zapsal osobní rekord ve vrhu koulí. V závěrečném běhu na 1500 metrů (4:44,61) mu už došly síly. „Zkusil jsem to, předbíhal jsem soupeře. Ale jsou jiné disciplíny, kde bych mohl ty body získat,“ řekl k nevyužité šanci na 9000 bodů.