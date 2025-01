Berrouche o překonávání limitů: Láká mě zažít halucinace, ultra běhání je hrana

„Vlastně mě láká si to prožít, zároveň se halucinací i trochu bojím. Třeba se vám může zdát, že v horách vidíte most, vkročíte na něj, ale je tam propast,“ popisuje česká šampionka v závodě na 24 hodin stavy, které ultramarantonce po mnoha kilometrech postihují docela běžně.

Na loňském zářijovém Spartathlonu se do „stavu beztíže“ dostala těsně před cílem. „Úplně vidím, jak mě ten kamarád předbíhal, ještě jsem ho povzbuzovala. Běžíš krásně! A on pak byl v cíli až za mnou,“ nechápala, co se děje.

Při smyslech vím, kdy je lepší skončit. Při halucinacích potřebujete poradit. Lenka Berrouche

„Tys tam na mě čekal? Ne, já byl celou dobu za tebou. Zkontrolovala jsem si pak i záznam závodu, byla to pravda. Nejspíš to byla halucinace ze sluníčka,“ hledá vysvětlení pro svou vizualizaci, o níž byla skálopevně přesvědčena, že se skutečně se stala.

Během Spartathlonu panovalo v Řecku horké počasí, teplota šplhala k 35 stupňům. A většina závodu se běží po rozpálené silnici.

„Je horko, můžete se tam motat, a přitom běžíte za plného provozu i po dálnici. Když doběhnete, říkáte si, že to bylo naposledy, že už to v životě nechcete zkusit znovu. Ale pak vám to zase nedá, jezdí tam pokaždé velká česká parta a atmosféra je krásná.“

Ultramaratonkyně Lenka Berrouche při Spartathlonu.

Na Spartathlon se nedostane každý, závodníci musí splnit přísný kvalifikační limit. Lenka Berrouche ho pokořila během 24hodinovky v Kladně. Aby se dostala do Řecka, musela uběhnout nejméně 212 kilometrů. Na Spartathlon se vydala podruhé v kariéře.

„Poprvé se mi moc nepovedl, tak jsem to chtěla zkusit znovu. Čas jsem si vylepšila o hodinu a půl, což se divím, protože pocitově jsem se cítila hůř. Měla jsem úpal, úžeh, na konci jsem úplně hořela a bála se, že v cílové rovince omdlím, odvezou mě a nebudu mít dokončeno.“

Černý scénář se naštěstí nenaplnil, Berrouche pokořila 246 kilometrů dlouhou trať za 30 hodin a 42 minut.

Když vyšlo tohle, dostala ještě šílenější nápad. V listopadu zkusila Pheidippides Run, což je takový Spartathlon na druhou. Běží se ze Sparty do Atén a zpátky, celkově tedy téměř 500 kilometrů. Podobně extrémně dlouhé závody do té doby absolvovala jen dva, Swiss Peak ve Švýcarsku nedokončila, loni si připsala velký triumf na 517 kilometrů dlouhé trati z Osla do Bergenu. Ale v Norsku se běželo v horách, v Řecku ji znovu čekala monotónní silnice, navíc se před odjezdem potýkala se zdravotními potížemi.

„Měla jsem nějaký zánět v chodidle už během Spartathlonu, tři týdny před závodem Pheidippides Run jsem si ještě blokla záda a skončila s tím na pohotovosti. To chodidlo strašně bolelo, táhla jsem za sebou druhou nohu. Říkáte si, že to tím adrenalinem nějak dáte, ale prostě to nešlo. “

Vzdát musela po dvou stech kilometrech. „Štvalo mě to, asi čtvrtý den jsem si po probuzení říkala: Fakt mě to tak bolelo? Rychle jsem zapomněla na to špatné, ale pak se mi vybavilo, že jsem nemohla dojít ani k autu. Udělala jsem dobře.“

Přibyl jí tak (teprve) druhý pomníček v kariéře, jak říká nedokončeným závodům, v hlavě už má plán na reparát. „Oslovila jsem pořadatele, za rok to zkusím znovu. Pro mě to je jako ocelová koule, kterou si táhnu na noze a chci ji odstřihnout,“ zkusí na druhý pokus pokořit bájný závod inspirovaný legendou.

Podle ní antický běžec Pheidippides utíkal z Atén do Sparty požádat o vojenskou pomoc proti Peršanům, když pak zprávu o vítězné bitvě u Marathónu donesl zpátky do Atén, po oznámení slova „Nikomen!“ („Zvítězili jsme!“) zemřel vyčerpáním.

I Lenka Berrouche se často pohybuje na hraně. „Když jsem při smyslech, dokážu vyhodnotit, jestli není lepší skončit. Ale pokud máte už halucinace, potřebujete někoho, kdo vám poradí. Určitě se dostáváme za nějaké hranice a celkově vnímám, že ultra běhání je pořád na té hraně: přepadneš – nepřepadneš. Snažíš se to vybalancovat, ale někdy to tělo nedá.“

Když se to povede, jste v rauši. „Lidi se často ptají, proč to běhám. Protože chci zažít překonávání hranic. Doběhnu a můžu si říct: Jo, dala jsem to! “ Posouvat limity bude zkoušet dál a Pheidippides Run zdaleka není její jediná meta. Letos se vydá také na mistrovství světa ve Francii nebo na horský závod kolem Mont Blanku.