Duplantis vládl Diamantové lize u jezera. Rekord nepřekonal, zato dostal sýr

Před pěti tisíci diváky na dočasném sportovišti u Ženevského jezera si Duplantis s Karalisem po necelém týdnu zopakovali souboj ze závěrečného dne mistrovství Evropy.
Favorizovaný Duplantis všechny výšky do 621 cm zvládal na první pokus. Karalis poprvé opravoval na 616, poté dvakrát nepřekonal 621 a neuspěl ani na 626. Oba překonali předloňský Duplantisův rekord mítinku 615.
Na závěr dlouhé soutěže s již jistým vítězstvím se ještě hvězdný Švéd pokusil pošestnácté za sebou zlepšit světový rekord, jenž má od březnového halového mítinku v Uppsale hodnotu 631 cm. Poté, co dvakrát shodil laťku v rekordní výšce 632, už v soutěži nepokračoval.
Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne
Muži - tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 621, 2. Karalis (Řec.) 616, 3. Marschall (USA) 591