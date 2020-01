Muirová touží zaběhnout světový rekord na 1000 m, trenér jí věří

Jedna z nejlepších evropských mílařek současnosti se o zápis do historie pokusí v domácí hale, kde loni získala evropské tituly na 1500 a 3000 metrů. Obhájila tak double z HME 2017 v Bělehradě. „Samozřejmě si myslím, že Laura může ten rekord překonat. Byl to můj nápad, aby do toho šla. Uvidíme, jestli dokážeme před tím dobře a ve zdraví potrénovat,“ řekl Young v rozhovoru na webu skotského listu The Herald.

Před dvěma v Birminghamu Muirovou od světového rekordu dělila necelá sekunda. „Tehdy překonala britský i evropský rekord, ale jsem si poměrně jistý, že mohla překonat i ten světový. Ale možná jsme týden před tím trénovali trochu moc tvrdě. Pokusím se to tentokrát týden před závodem nepřehnat a uvidíme,“ doplnil kouč, který vede šestadvacetiletou Skotku od roku 2012.

Vrcholem letošní sezony budou olympijské hry v Tokiu. Muirová předloni získala dvě medaile na halovém mistrovství světa v Birminghamu, ale na globální světové akci pod širým nebem na cenný kov stále čeká. Na loňském mistrovství světa v Dauhá skončila pátá.

Zřejmě doplatila na zběsilé tempo hvězdné Nizozemky Sifan Hassanové, která patnáctistovku ovládla s velkým náskokem v evropském rekordu 3:51,95. „Laura chtěla se Sifan bojovat o vítězství. Kdyby se držela trochu zpět, mohla by mít medaili. Ale nevěděla, jak rychlé to je,“ řekl trenér, který nevycházel z údivu, že čas 3:55,76 nestačil jeho svěřenkyni na pódium.

Podobně tvrdou konkurenci očekává i v létě v Tokiu. „Stát se v atletice olympijským vítězem, nebo ‚jen‘ olympijský medailistou, je velmi těžké, protože je to globální sport. A ženská patnáctistovka je v současnosti hodně nabitá. Myslím si, že Laura může získat medaili, třeba i zlato, ale nerad se dívám moc daleko dopředu, dokud nestojí na startovní čáře,“ uvedl kouč.