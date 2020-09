Diackům hrozí za korupci vězení i pokuta. Pařížský soud vynese rozsudek

Obvinění v nepřítomnosti čelí také Diackův syn Papa Massata Diack, pro něhož žalobci navrhují pětileté vězení a rovněž půlmilionovou pokutu.

Lamine Diack šéfoval mezinárodní atletické federaci IAAF šestnáct let do roku 2015. Je obviněn, že od 23 ruských atletů přijal úplatky ve výši od 100 000 do 600 000 eur, aby skryl jejich dopingové prohřešky a umožnil jim závodit na OH 2012 v Londýně a MS 2013 v Moskvě. Celkem podle obžaloby Diack a jeho komplicové inkasovali 3,45 milionu eur „špinavých peněz“ (92 milionů korun).

Sedmaosmdesátiletý Senegalec před soudem přiznal, že odkládal disciplinární řízení s těmito ruskými atlety, ale tvrdí, že žádné úplatky za to nepřijímal. Jenom prý chránil IAAF, která byla ekonomicky závislá na ruských sponzorech.

Z praní špinavých peněz je obviněný Papa Massata Diack, který pro svého otce pracoval v mezinárodní atletické federaci jako marketingový poradce. Této pozice podle obžaloby zneužil k tomu, aby ze sponzorských peněz odčerpal na vlastní účet miliony dolarů.

Diack mladší se k pařížskému soudu nedostavil, protože ho Senegal odmítl vydat. V Dakaru na pondělí svolal tiskovou konferenci, při níž označil proces za „spiknutí Anglosasů“ a obvinění za „největší lež v historii světového sportu“.

Stěžoval si, že francouzský soud jednal v jeho nepřítomnosti, ačkoliv to sám způsobil tím, že na začátku vyšetřování v roce 2015 uprchl do své africké vlasti. „Odmítl jsem přijít k francouzskému soudu, protože postrádá nestrannost. Podřídit se francouzské justici znamená vydat se všanc svým nepřátelům,“ prohlásil.

Myslí si, že francouzský soud nemá pravomoc tuto kauzu projednávat. Vedení světové atletiky totiž sídlí v Monaku a údajné přečiny se staly v Rusku, Kataru, Senegalu, Japonsku a Turecku. Odmítá, že by se k jakýmkoliv penězům dostal nelegálně.