Čtvrtkařky ve finále: Vondrová brzdila, Petržilkovou těšil čas. A teď štafeta

Petržilková se představila v první dráze, Vondrová ve druhé.

Výchozí pozice žádná sláva.

Povrch v istanbulské hale totiž patří k těm rychlejším. „A většinou platí, že čím vyšší dráha, tak je to lepší. Člověk se pak sveze a udrží rychlost dál. Dvojka je tohoto pohledu na nic,“ vysvětlovala třiadvacetiletá Vondrová.

Před startem obě Češky prohodily pár slov a popřály si štěstí. Na druhou stranu si ale i uvědomovaly, že až zazní výstřel, poběží proti sobě.

„Lehce jsme se i radily, co a jak,“ povídala Petržilková. „Ale já jsem věděla, že Lada půjde dopředu, protože je rychlejší než já. Takže jsem se jen snažila držet a uviset.“

Její scénář se vyplnil.

Vondrová vystartovala rychleji. České parťačce unikala a v porovnání s dalšími soupeřkami se pohybovala na čtvrtém místě.

Když po seběhu mířila do zatáčky, zdálo že nabrala rychlost a mohla by se posunout i vpřed. Jenže…

„Věděla jsem, že to holky budou rozbíhat rychle. Potřebovala jsem mít proto co nejlepší postavení po první dvoustovce. Rozhulila jsem to, jenže jak jsem nabrala rychlost, v zatáčce zpomalily a já musela dát nohu zpátky. Jinak bych do nich narazila,“ říkala.

Byl to jen mžik. Krátké zpomalení. Jenže z celkového pohledu ji právě tento moment stál šanci zabojovat o lepší umístění.

Vondrová se sice ještě snažila prodrat dopředu, ovšem už neměla tolik prostoru a ani rychlosti. Cílem nakonec proběhla jako pátá v čase 51,73 sekundy.

Za ní výkonem 52,81 finišovala na šesté pozici i devětadvacetiletá Petržilková. Ta se celý běh pohybovala vzadu. „Z první dráhy se toho tolik nevykouzlí,“ říkala. „Doufala jsem, že budu k holkám blíž a nebudu mít takovou mezeru, ale to se moc nepovedlo. Na druhou stranu, když přihlédnu k tomu, že se jednalo o třetí čtvrtku naplno, tak čas mám dobrý. 52,81? Hodně slušné. Navíc budu mít dobré body do rankingu.“

Náročný program mají čtvrtkařky.

A to je ještě další soutěž čeká.

V neděli v odpoledním programu poběží štafetu. Do ní jsou kromě nich dvou nominované ještě Nikola Bendová, Marcela Pírková a Lurdes Gloria Manuel. Jedna bude jako náhradnice.

Zleva Tereza Petržilková, Lada Vondrová před startem štafet žen na 4x 200m v Ostravě.

Už před odletem do Istanbulu Vondrová prohlásila, že si myslí, že by právě v tomto klání mohlo dojít k „příjemnému překvapení“.

„A věřím v něj i nyní,“ líčí. „Já i Terka běháme dobře. Další holky taky vypadají dobře. Je to tady navíc docela vykradené, takže to nechci zakřiknout, ale myslím, že by to mohlo být dobré.“

Zároveň slibuje, že i s kupící se únavou poběží ze všech sil. „Až převezmu kolík, poběžím, co mi síly budou stačit,“ říká.

S čímž souhlasí i Petržilková: „Bude to dost o hlavě. Ale snad síly budou. Musíme se ještě domluvit, v jakém složení poběžíme, a také zhodnotit, jak jsme na tom s Ladou. Myslím si, že potenciál máme. Věřím, že se může stát leccos. Je to pořád štafeta a je otevřená.“

Mohla by to být hezká tečka za šampionátem.