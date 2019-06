Vondrová vládla, na mládežnickém šampionátu slaví čtvrtkařský double

V pražském Edenu si Vondrová o víkendu v obou disciplínách vytvořila osobní rekordy. V rozběhu na 400 metrů se časem 52,13 dokonce ujala suverénně vedení v evropských tabulkách do 23 let a pasovala se do role favoritky ME této kategorie v Gävle. Finále ovládla za 52,77.

Titul z překážkového závodu získala po zlepšení na 56,78. To je těsně druhý nejlepší výkon mezi Evropankami do 23 let v této sezoně. Vylepšila tím také rekord šampionátu Zuzany Hejnové z roku 2004.

„Mnohem líp se cítím na hladké čtvrtce, ale ty překážky jsou perspektivnější do budoucna,“ řekla Vondrová na webu atletického svazu.

V sobotu absolvovala rozběhy také během dvou hodin, ale na náročný program si nestěžovala. „Jsem na to docela zvyklá. Na Evropě musí člověk rozběh i semifinále běžet naplno, takže to byl super trénink,“ podotkla svěřenkyně trenéra Jaroslava Jóna.

Další talent ženské čtvrtky Barbora Malíková dala přednost závodu na dvojnásobné trati a v 17 letech získala titul v čase 2:08,67.

Vedle Vondrové zkompletovaly o víkendu double také sprinterka Nikola Bendová v závodech na 100 a 200 metrů a běžkyně Aneta Chlebiková na tratích 1500 a 5000 metrů.