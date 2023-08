Čtyři čtvrtky byly hodně, říkala Vondrová. A co přidat za rok i ženskou štafetu?

„Ještě na třístovce jsem si věřila, ale na 320 metrech mě to ňaflo. Poslední padesátka pak byla krizová,“ popisovala.

Podobně mluvila po semifinále i druhá z českých bronzových medailistek ze smíšené štafety, Tereza Petržílková: „Při rozcvičování jsem se cítila famózně, ale bohužel po 250 metrech mě kleplo, už nebyly síly na závěr.“

Té po čase 51,94 patřilo třiadvacáté místo.

Faktem je, že ve startovním poli semifinalistek čtvrtky nebylo moc žen, které by od soboty do pondělí absolvovaly tolik čtvrtek. „Tak čtyři holky,“ počítala Vondrová. „Spousta týmů povyměňovala v mixu sestavy mezi rozběhy a finále.“

Navíc například jedna z největších hvězd disciplíny, Polka Kaczmareková, na rozdíl od Evropských her do smíšené štafety vůbec nenastoupila. Aby netříštila síly.

„V Istanbulu na halovém mistrovství Evropy jsem šla taky čtyři čtvrtky za tři dny, jenže tam jsem v rozběhu a v semifinále docela pošetřila síly. Což v Budapešti nešlo,“ poznamenala Vondrová.

Na olympijských hrách v Paříži se však za rok může ocitnout v podobné situaci jako v Budapešti.

Lada Vondrová na startu semifinálového běhu na 400 metrů na MS v Budapešti.

„Určitě se to dá nějak natrénovat,“ dumá. „I kdybych si tady trochu jinak rozvrhla síly, mohlo to být jiné. Rozběh jsem začala docela pomalu, tak jsem to v semifinále naopak zkusila po startu rychleji - a nevyšlo to. Ale co, neměla jsem co ztratit, do finále bylo hodně daleko, bylo to buď, anebo.“

Celkově však pochopitelně radost ze šampionátu jednoznačně převažuje. „Teď jsem sice trochu hořká, ale máme bronz z mistrovství světa, který už nám nikdo neodpáře a konečně jsem zaběhla čtvrtku pod 51, čímž jsem splnila takový můj dvouletý vysněný cíl.“

Sezona pro ni v Budapešti dost možná skončila.

„Půjdu za paní doktorkou, ať se mi podívá na kotník, protože mi možná upadne noha od kotníku dolů,“ vyprávěla. „Mondo je tu tvrdé, závody mu dávají zabrat. V běhu mě ten kotník neovlivňuje, ale za cílem ho cítím po každém startu víc a víc. Takže žádný mítink asi už nebude. Mám limit na olympiádu, nemám kam se hnát, radši pošetřím. Protože příští rok toho bude hodně.“

Nejen v podobě dvou vrcholů na červnovém mistrovství Evropy v Římě a srpnových olympijských hrách v Paříži.

Navíc by se z dvojstartu smíšená štafeta - 400 metrů mohl stát i trojstart. Protože také česká ženská čtvrtkařská štafeta by měla být stále silnější.

K Vondrové a Petržilkové připočtěme letošní náhradnici smíšené štafety Lurdes Gloria Manuel, překážkářku Nikoletu Jíchovou, talentovanou Nikolu Bendovou. Navíc v Americe na univerzitě by se snad mohla k někdejším výborným výkonům vrátit i Barbora Malíková.

„Doufám, že se domluvíme. Čtyři holky na dobrou štafetu máme, možná i pět,“ říká Vondrová. „Chystáme se příští rok na Bahamy na závod Světové štafety (kde se bude rozdělovat nejvíce postupových míst do Paříže). Minimálně probojovat se na Evropu do Říma by byl hřích nezkusit.“

A proč ne i do Paříže?