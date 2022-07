Sbírání zkušeností? Na to se nevymlouvám, je třeba trénovat, říká Vondrová

Odpovídala jako vždy udýchaná a zmožená náročným závodem. Vondrová se ve středečním semifinále představila ve třetím běhu, v jehož polovině díky odvážnému startu figurovala na druhé pozici.

Nakonec finišovala šestá, v součtu všech běhů se nalezla na 17. pozici. Na šampionátu v Dauhá před třemi lety brala 20. příčku, loni na olympiádě v Tokiu 23.

V semifinále jste chtěla ukázat rychlejší čas než v rozběhu, což se vám o osm setin podařilo. Takže jste spokojená?

No, je to trošku o prsa, ale asi jo (51,47 vs. 51,55). Chtěla bych běžet líp, ale myslím, že momentálně jsem na o moc lepší čas neměla.

Nakonec na finále nebyl potřeba extra rychlý čas, poslední postupující ukázala 50,65. Překvapilo vás to?

Docela jo. Říkala jsem si, že v rozbězích se šetřily a teď to tam nasázejí. Ale zatím se tady běhá docela pomalu, což mě trochu mrzí, protože myslím, že na čas pod 51 letos mít budu.

Jak se vám běželo v první dráze?

Ani jsem to moc nevnímala. Samozřejmě vyšší dráhy jsou lepší, ale tak to prostě bylo. Zas tak mi to nevadí, tréninkové úseky běhám hodně v první dráze, takže jsem zvyklá.

Čtvrtkařka Lada Vondrová (vpravo) v semifinále mistrovství světa v Eugene

Když má stadion devět drah, někdy se nasazuje od druhé, aby se neběželo podél mantinelu. Překvapilo vás tedy, že jste byla v první?

Celé zdejší nasazování je podivné a zmatené. I holky, které postoupily přímo, běžely třeba z osmé dráhy. Nevím, proč to nenasadili od druhé. Třeba v Bydhošti, kde je taky devět drah, to tak dělají.

MS Eugene 2022 příloha iDNES.cz

Za měsíc začíná mistrovství Evropy v Mnichově. Máte ještě síly?

Určitě. Teď přitrénuju a v Mnichově to musím nasolit, abych byla ve finále. O nic jiného se nebude hrát.

Zmínila jste trénink, často se u mladých závodnic hovoří i o sbírání zkušeností. Co vám ve 22 letech ke špičce ještě chybí?

Určitě spíš přitrénovat. Hezky se poslouchá, že bych mohla sbírat zkušenosti, ale myslím, že už jich mám dost, a nemůžu se vymlouvat, že je ještě sbírám. To se mi nelíbí. Stejně všude musíte běžet, i bez zkušeností.