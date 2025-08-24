Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si doběhla časem 52,97 a v cíli si stěžovala na podmínky v Jablonci. „Nevím, kdo vymyslel, že šampionát bude zrovna tady.“
Lada Vondrová na mistrovství České republiky v Jablonci. | foto: ČTK

Město na severu Česka totiž víkendové mistrovství přivítalo poměrně chladným počasím, v sobotu dokonce místy hustě pršelo. A tak atleti na oválu nepředvádějí takové výkony, jaké by si před blížícím se mistrovstvím světa představovali. I Vondrová by si v ideálním případě přála, aby finišem proběhla v lepším čase.

Běžela jste si tedy hlavně pro vítězství?
Ano, bohužel. Doufala jsem, že se mě na to někdo zeptá. Nevím, kdo vymyslel, že před mistrovstvím světa budeme závodit v Jablonci. Asi někdo, koho nezajímají atletické výsledky. V celé republice je dvacet stupňů a tady je patnáct a fouká. Někdo v tom zvládl běžet, ale kdyby to bylo na lepším stadionu, mohly se podávat lepší výkony. Tohle bylo pro někoho i o zdraví. Ale měly jsme stejné podmínky.

Deset tisíc lajků a poběžím. Jak Velebu vyhecovali, aby pomohl k titulu

Vaše největší soupeřky nezávodí, bojovala jste tedy hlavně sama se sebou?
Určitě to tak bylo. Jsem taková poslepovaná, ale aspoň můžu běhat, holky dopadly trochu hůř. Musím být vděčná za to, co je, i když neběhám to, co bych si představovala. Ale můžu na tom pracovat.

Co vás aktuálně trápí?
Nikdy jsem neměla problémy se zadními stehenními svaly, teď se přelívá levý a pravý… Je to boj s časem o to připravit se na něco a zároveň vydržet zdravá. Je to náročné. Všechno to způsobují autoimunitní problémy.

Dřív jste byla zvyklá závodit hlava nehlava.
Přesně tak a taky se mi ty zdravotní problémy vrací jako bumerang. Angínu jsem přešla tak dvacetkrát, a že bych něco někdy doléčila, to se říct nedá. Moje tělo mi teď trochu říká, že jsem byla mladá a blbá, myslela jsem si, že jsem nesmrtelná. Ale to jsem byla možná do 23 let a teď je to horší. Je to pro mě těžké. Nejde to předřít, jak jsem byla zvyklá, musím trochu zvolnit.

Lada Vondrová si dobíhá pro první místo na mistrovství České republiky v...

Myslíte, že by se autoimunitní onemocnění mohlo v brzké době zlepšit?
Těžko říct. Jsem na nějaké medikaci, chodím pravidelně na krev a zatím je to nějak ve stejném stavu. Pan doktor mi řekl, že kdybych si dala dva tři měsíce volno, tak se to třeba zlepší, ale zaručené to není. A nevím, jestli bych se za dva tři měsíce neoběsila. Po Tokiu si dám delší volno, abychom tělo nechali oddechnout.

Na mistrovství světa do Japonska tedy odcestujete?
Trochu jsem přemýšlela, jestli mám do Tokia letět. Ještě nejsem rozhodnutá na sto procent, ale na 99 jo. Byla by to škoda a nevyužitá příležitost. Když už nás svaz platí, všechny ty soustředění... A když mám možnost tam být, tak by byl hřích to nevyužít.

11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

S jakými ambicemi tam poletíte?
Bude tam nádherný stadion, asi lepší podmínky než tady a super soupeřky. Je to mistrovství světa, takže i kdybych tam měla umřít, tak tam nechám všechno. Myslím, že jsem schopná běžet pod 51 sekund, kdybych tomu nevěřila, tak tam nepojedu. Poprvé v kariéře jsem byla rozhodnutá, že bych tu akci vynechala, kdybych se necítila. Ale cítím se líp, než jsem se cítila na začátku, nějak se s tím sžívám.

V čem vás nemoc nejvíce omezuje?
Můj imunitní systém neví, co se děje, a brání se tím, že spouští protilátky proti všem možným nemocem. Mám zvýšenou teplotu, ucpe se mi nos a jsem bez energie. Moje tělo pracuje na obrátky a něčemu se brání. Energie mi utíká jinde, než kde ji potřebuju. Třeba v Paříži už jsem neměla sílu na nic. Ale nic mi není, kdybych pracovala v kanclu, tak žiju normálně, ale běhat čtvrtku není úplně zdravé. A když nejste stoprocentní, tak je to těžké.

