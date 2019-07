Stříbro na ME, titul a osobák v Brně. Snová sezona, září Vondrová

„Samotné vítězství mě ale zas tolik nezajímalo, mnohem více jsem chtěla zaběhnout osobák, což se povedlo. I kdybych byla poslední a měla takový čas, tak bych byla spokojená,“ pochvalovala si čerstvá stříbrná medailistka z mistrovství Evropy do 23 let v Gävle.

Vondrovou nezastavila ani diametrální změna počasí, zatímco v pátek se rozběhy odehrály v pražící výhni, sobotní finále proběhlo pod zataženou oblohou a slabým deštěm.

„Podobné podmínky byly i v Gävle, takže jsem si s tím věděla poradit. Sice se to nezdá, ale dneska tady byly ideální podmínky, včera bylo moc vedro a foukal také protivítr,“ popsala v cíli.

ZPRAVODAJSTVÍ ze sobotního programu MČR v Brně

Závodnice Hvězdy Pardubice příznivých okolností využila náramně: „Myslím, že to z mé strany byl perfektní běh. Možná bych to mohla rozběhnout ještě trochu rychleji, ale výkon byl o sto procent lepší než včera. Největší radost mám z limitu na mistrovství světa, pořád jsem nevěděla, jestli to zvládnu. V duchu jsem věřila, ale 51,80 přeci jen není žádná sranda. Naštěstí to klaplo.“

K pokoření limitu a vylepšení osobního rekordu ji pomohla také konkurence v podobě Zuzany Hejnové, která v rámci přípravy na šampionát v Dauhá zařazuje do programu také starty na hladké čtvrtce.

„Se Zuzanou je to hodně prestižní souboj, ona je skvělá běžkyně, mistryně světa, takže jsem ráda, že se mi povedlo ji porazit,“ radovala se Vondrová. „Sice bych ji raději měla v dráze před sebou, takhle jsem o ní vůbec nevěděla, ale je to jedno, člověk musí běžet naplno v každé dráze,“ dodala.

Vondrová titulem v Brně navázala na evropské stříbro v kategorii do 23 let, které získala před týdnem, a také druhé místo ze štafety na Evropských hrách v Minsku. „Zažívám velký výkonnostní skok. Když nepřijde žádné zranění, tak myslím, že to je snová sezona,“ uzavřela nadšeně.