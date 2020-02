Zrušené mistrovství světa v hale Vondrovou mrzí. Má fazonu

Výbornou formu ukázala dvacetiletá Vondrová tento týden na Czech Indoor Gala v Ostravě, kde vyhrála v osobním rekordu 52,25. Zařadila se tak na dělené páté místo halových světových tabulek. O vrchol sezony v Nankingu ale, stejně jako další světoví atleti, kvůli epidemii koronaviru přišla.

„Mrzí mě to. Věděla jsem, že mám formu, mohla jsem bojovat o finále. Ale nedá se nic dělat. Mám halovou čtvrtku radši, neběhá ji tolik lidí a je snazší se prosadit,“ uvedla Vondrová, která vyrůstala ve vesnici Sedliště a až do 15 let tam hrála fotbal.

V Ostravě před pár dny ukázala, že v atletice umí použít ostrý loket. Díky němu odrazila při seběhu Polku Patrycji Wyciszkiewiczovou.

„Mohla jsem to zvládnout líp, hodně jsem se uvolnila, vůbec jsem o ní nevěděla a najednou tam byla. Tak jsem se s ní musela trochu pošťouchat, ale dopadlo to dobře. Kdyby šla přede mě, tak by to bylo ztracené,“ popisovala semifinalistka loňského MS v Dauhá.

Kontakt ji sice trochu zpomalil, ale dodal jí energii do druhého kola. „Pak jsem se snažila drát, co to šlo, protože jsem věděla, že je někde blízko,“ uvedla stříbrná medailistka z evropského šampionátu do 23 let.

V létě chce zabojovat o olympiádu v Tokiu. Jistotu by jí dalo splnění limitu světové federace 51,35, to je však o 36 setin lepší než její osobní rekord z minulé sezony.

„Chtěla bych samozřejmě limit zaběhnout, ale to je ještě trochu daleko. Přes ranking snad ale taky vede cesta,“ přemítala.

Kvůli sbírání bodů do světového žebříčku je pro atlety důležitější než dříve závodit na kvalitních mítincích. „Už jsme jich pár zařídili, ale pořád se to učíme, je to něco nového,“ uvedla atletka, jež se dnes chystá předvést na čtvrtém podniku World Athletics Indoor Tour v polské Toruni (startovala už i 31. ledna ve druhém závodě seriálu v německém Karlsruhe a skončila tam celkově pátá - pozn. red.).

Do Ostravy se pak vrátí za dva a půl týdne na halové mistrovství republiky. „Mám to tu moc ráda, běhám si tady osobáky a dobré časy. Doufám, že se ještě zlepším,“ dodala Vondrová.